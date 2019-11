Eden. Bild: Kungsleden

Kungsledens första nyproduktion är igång

Bygg/Arkitektur Under tisdagen togs första spadtaget för att markera byggstarten av Eden, Kungsledens nya kontorsbyggnad om cirka 8 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta i Hyllie, Malmö. Den totala investeringen uppgår till 350 miljoner kronor och mer än 50 procent av kontorsytorna är redan uthyrda till bland andra Quick Office.

Bild: Urszula Striner

Thomas Ellkvist vd för MVB Syd, Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden, Niklas Lénart, vd för Quick Office och Britt-Marie Fagerström, exploateringsingenjör och projektledare på Malmö Stad.

I spadarna höll Thomas Ellkvist vd för MVB Syd, Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden, Niklas Lénart, vd för Quick Office och Britt-Marie Fagerström, exploateringsingenjör och projektledare på Malmö Stad.

– Det känns fantastiskt bra att få sätta igång arbetet med att bygga Eden. Det är inte bara vår första nyproduktion av moderna kontor, utan även första gången vi tillämpar vårt eget koncept Symbiotic Building som handlar om att skapa platser med människors hälsa och välbefinnande i absoluta fokus, säger Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

– Eden passar väl in i Hyllie och bidrar till att förverkliga visionen om den blandade stadsdelen med en stark hållbarhetsprofil, säger Britt-Marie Fagerström, exploateringsingenjör och projektledare på Fastighets- och gatukontoret på Malmö Stad.



Inflyttning i Eden beräknas starta under andra kvartalet 2021. Byggnaden kommer även att certifieras enligt Leed (minst guldnivå) samt The Well Building Standard.



Eden



Byggherre: Kungsleden AB

Entreprenör: MVB SYD

Entreprenadform: totalentreprenad i samverkan

Lokalyta (LOA): cirka 7 900 kvm

Bruttoarea (BTA): ca 11 400 kvm

Byggstart: november 2019

Första inflyttning: andra kvartalet 2021

Största hyresgäst: Quick Office

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

