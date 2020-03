Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden. Bild: Kungsleden

Kungsleden: "Vi står stabilt"

Bolag Med anledning av den oro som nu präglar näringsliv och finansiella marknader med spridningen av Covid-19 vill Kungsleden klargöra att bolaget står stabilt såväl finansiellt samt vad gäller kundbasen.

Kungsledens soliditet uppgick vid årsskiftet till 44 procent och belåningsgraden till 45,8 procent. Kungsleden har inga obligations- eller banklåneförfall under 2020. Samtidigt har vi kassa och tillgängliga faciliteter för att kunna hantera samtliga återstående förfall på kapitalmarknaden under 2021.



– Kungsleden har byggt upp en stark balansräkning och en bra mix av fastigheter i våra fyra prioriterade marknader Stockholm, Västerås, Göteborg och Malmö under de senaste fem åren. Vi har en väldiversifierad kundmix av god kvalité. Vi står stabilt även i tider av oro, säger Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.



Kungsledens fastighetsportfölj utgörs till 75 procent av kontor och 15 procent av logistik, lager och industri. Mindre än 5 procent av hyresvärdet utgör detaljhandel och cirka 4 procent hotell. Inom detaljhandel utgör livsmedel cirka en fjärdedel av andelen.



För närvarande påverkar spridningen av coronaviruset det mesta i samhället. Inte heller Kungsleden kommer att vara immunt mot framtida betalningssvårigheter hos kunder. De förfrågningar om hyreslättnader Kungsleden fått hittills hanteras individuellt och påverkan på det totala hyresflödet bedöms vara begränsat i dagsläget.



– Vi följer löpande utvecklingen och arbetar systematiskt såväl i förvaltningen som i våra projekt för att möta våra kunder i den situation de befinner sig i. Vi värnar om våra kunder, medarbetare och investerare genom att agera ansvarsfullt, säger Biljana Pehrsson.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

