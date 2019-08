Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden. Bild: Kungsleden.

Kungsleden uppför ny byggnad åt Region Skåne

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett avtal med Region Skåne om att uppföra en ny byggnad för regionens räkning på fastigheten Ventilen 3 på Ventilgatan i Malmö. Region Skåne har tecknat ett 15-årigt grönt hyresavtal till ett totalt hyresvärde om cirka 60 miljoner kronor.

Hyresavtalet avser lokaler för kontor och rättspsykiatrisk öppenvård om totalt cirka 1 500 kvadratmeter. Fastigheten ligger på Toftanäs i utkanten av Malmö – ett relativt nytt område med lager, logistik och kontor, som har goda förbindelser in till centrum.



Region Skåne och Kungsleden kommer att ha ett tätt samarbete under byggprocessen för att säkerställa att regionens specifika behov tillgodoses och att fastigheten blir hållbar och berikande.

– Vi är glada att kunna tillgodose Region Skånes behov av nya lokaler. Regionen hyr sedan tidigare i flera av våra fastigheter och ger oss nu fortsatt förtroende som hyresvärd, säger Ulrica Sjöswärd, regionchef Göteborg/Malmö på Kungsleden.

– Att få nybyggda lokaler blir väldigt positivt för vår verksamhet. Den nya byggnaden kommer att bli modern, ändamålsenlig och med god tillgänglighet, säger Jan-Christer Sandh, projektansvarig externa fastigheter på Region Skåne.



Kungsledens investering uppgår till 48 miljoner kronor och byggnaden kommer att certifieras enligt Leed Silver med ambitionen att uppnå guldnivån för energidelen. Byggstarten är planerad till september 2019 och tillträde beräknas ske under fjärde kvartalet 2020. Projektet är upphandlat enligt Lagen om offentlig upphandling.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

