Kista One. Bild: Kungsleden

Kungsleden tecknar sex nya hyresavtal i Kista

Uthyrning Kungsleden har under våren tecknat sex nya hyresavtal i fastigheterna Kista One och Keflavik 1 i Kista. Kungsleden förlänger relationen med en befintlig hyresgäst och välkomnar fem nya hyresgäster i samband med uthyrningarna.

Annons

– Kista är en attraktiv miljö för innovation, utbildning och affärsverksamhet. Det stora intresset för Kista är glädjande och vi välkomnar våra nya hyresgäster och tackar Incell för det utökade förtroendet, säger Sven Stork, regionchef Stockholm på Kungsleden.



Den befintliga hyresgästen Incell, som utvecklar smarta batterilösningar för telekom-branschen, ökar sin kontorsyta i Kista One med 240 kvadratmeter till drygt 1 100 kvadratmeter.



De nya hyresgästerna är:

# Molex Sweden AB som hyr 172 kvadratmeter i Kista One för sin distributionsverksamhet inom elektronikkomponenter.

# Mjukvarubolaget Bitlog Software, som flyttar in på 320 kvadratmeter i Kista One.

# CDK Global flyttar sin verksamhet inom digitala lösningar för bilåterförsäljare till 195 kvadratmeter i Kista One.

# Redovisnings- och rådgivningsbolaget Aspia flyttar in på 554 kvadratmeter i Kista One.

# Utbildningsbolaget Jensen Education som flyttar in på 689 kvadratmeter i Keflavik 1 för att göra plats åt vuxenutbildning.



Kista är Stockholms största kontorsmarknad och Europas främsta och mest väletablerade ICT-kluster – ett Europas Silicon Valley. Varje dag arbetar och studerar över 40 000 människor i området som erbjuder en unik miljö för innovation och entreprenörskap. Kungsleden har en ledande roll för att bidra till utvecklingen av Kista och innehar ordförandeposterna i både Kista Science City AB och fastighetsägarnas initiativ Kista Science City Fastighetsägare.



Avtalen, som löper mellan två och sex år, omfattar över 2 100 kvadratmeter och motsvarar ett samlat årligt hyresvärde om cirka 6,5 miljoner kronor.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen