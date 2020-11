Fastighetsprojektet Eden i Hyllie är Kungsledens första Symbiotic Building. Bild: Kungsleden

Kungsleden kombinerar avancerad teknik med natur och hälsa i Hyllie

Bygg/Arkitektur Fastighetsprojektet Eden i Hyllie är Kungsledens första Symbiotic Building och blir en av Europas mest innovativa fastigheter inriktad på hälsa och välbefinnande. Kungsleden inleder nu ett samarbete med kommunikationsoperatören Via Europa som kommer att leverera världsledande teknologi till projektet.

I ett nytt fastighetsprojekt i Malmö utvecklar Kungsleden konceptet Symbiotic Building där hälsa, natur, service och intelligens samverkar för att skapa välbefinnande och kreativitet för hyresgästerna. Eden i Hyllie kommer att utrustas med den senaste tekniken för snabb och säker kommunikation och med operativsystemet Brikks för att underlätta vardagslivet i fastigheten.



– Kungsleden sitter i förarsätet i utvecklingen av intelligent kommunikationsteknik i kontorsfastigheter och det här är ett omfattande samarbete där vi tar fram ett ekosystem av olika tjänster och tjänsteleverantörer via en öppen marknadsplats där varje företag och medarbetare i fastigheten själv skapar sin egen unika, individanpassade portal med ett personligt service- och tjänsteutbud som automatiskt följer med användaren och underlättar i vardagen, säger Jonas Birgersson styrelseordförande på Via Europa.



Med Brikks kommer fastighetens system och tjänster, allt i från energiförbrukning, värme och avfallsförbrukning till catering, kemtvätt och bokning av träningspass, vara samlat på ett ställe. Förvaltningen kan på det sättet styra fastigheten från en annan plats samtidigt som hyresgästerna kan ta del av service- och tjänsteutbudet på ett enkelt och användarvänligt sätt.



– Det här samarbetet är en hörnsten i utvecklingen av vår Symbiotic Building, Eden. Vi skapar en plats där välbefinnande och kreativitet står i centrum och för att lyckas med det krävs digitala lösningar som förenklar vardagen. Tekniken ska inte ersätta den mänskliga interaktionen utan vara ett komplement som underlättar arbetet och gör det möjligt att lägga tid på rätt saker, säger Tina Lindh som är affärsutvecklare på Kungsleden.



Förutom intelligent teknik kommer fastigheten få ett högklassigt serviceutbud i samarbete med QuickOffice. Fastigheten byggs med flera naturnära element där till exempel gemensamma ytor får egna klimatzoner som skiftar med årstiderna. Fastigheten kommer certifieras enligt Leed och Well v2. Eden kommer att stå öppet för inflyttning under hösten 2021.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

