Kungsleden gör flera uthyrningar i Kista

Uthyrning Kungsleden gör fyra uthyrningar i Kista om sammanlagt cirka 2 000 kvadratmeter. Belysningsföretaget Signify, hjälpredskapsföretaget Swereco, digitala medieföretaget Dicentia och teknikbolaget Now Electronics, väljer alla Kungsleden i Kista.

– Det är mycket glädjande att dessa uthyrningar innefattar kunder från flera olika branscher och att vi har företag som lämnar ett CBD-läge för Kista, säger Sven Stork, regionchef Stockholm.



Swereco flyttar in i Kista One (med fastighetsbeteckning Färöarna 3) i februari.

– En viktig faktor när vi valde Kungsleden och Kista One är att Kungsleden ligger i framkant vad gäller hållbarhet och de miljökrav vi ställer. Kistas geografiska läge med goda kommunala kommunikationer och bra anslutning till E4 och E18 var också centralt när vi nu flyttar från stan till Kista, säger Lotta Kronåker Boström på Swereco.



Signify som hyr drygt 800 kvadratmeter flyttar till Kista One i juni. För Signify (tidigare Philips Lighting) var en viktig faktor att kunna inreda med bolagets egna belysningsprodukter vilket Kungsleden löser i de nya lokalerna.



Dicentia flyttar till Kungsledens lokaler i Keflavik 1 i maj. Även här var Kistas läge med bra kommunikationer och pendeltåg och buss till city viktigt.



Now Electronics förlänger och utökar sitt hyresavtal till 982 kvadratmeter med Kungsleden i fastigheten Hornafjord 1. Utökningen sker inför Now Electronics sammanslagning med Bitsim AB under första halvåret 2021.

