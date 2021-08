Kungsledens kontorsfastighet Eden i Hyllie. Bild: Kungsleden

Kungsleden fyller Eden med restaurangkedja

Uthyrning Pieplows Restauranger blir restauratör i Eden, Kungsledens nya kontorsfastighet i Hyllie. Restaurangen beräknas öppna under senare delen av hösten 2021.

Eden, Kungsledens första nybyggda kontorsfastighet, ligger i stadsdelen Hyllie i Malmö och är byggd enligt konceptet Symbiotic Building. Det innebär kortfattat att huset byggts med fokus på människors hälsa och välmående både på kort och lång sikt. Kungsledens samarbetspartner Quick Office, som både är hyresgäst och serviceoperatör i Eden, har under våren sökt efter en restauratör som passar in i byggnadens unika koncept. Nu har de hittat en perfekt match i Pieplows Restauranger.

– Det känns oerhört bra att ha en så pass anrik och välkänd krögare som Pieplows Restauranger ombord i Eden och att få addera deras nyskapande matkoncept till husets serviceutbud, säger Niklas Lénart, vd Quick Office. Pieplows Restauranger driver flera restauranger med olika teman i både Malmö och Lund. Deras fokus är upplevelse som inkluderar god, hälsosam och mättande mat.

– Vi väljer denna placering för att vi tror väldigt mycket på Hyllie, som är ett expansivt område både som bostadsort och för näringslivet, med många möjligheter och bra infrastruktur. Jag är dessutom väldigt positiv till hela huset och konceptet som helt faller inom ramen för mitt sätt att tänka och min livsstil, säger Linda Pieplow, vd Pieplows Restauranger.



Restaurangen i Eden ska bli ett modernt brasseri med en tydlig inriktning på Wellness och kommer att vara öppen för alla som bor, arbetar och besöker Hyllie. Restaurangen kommer att erbjuda allt från daglig service till event, AW, picknickkorgar, försäljning på de olika våningsplanen i huset och på takterrassen, butik, café, konferenspaket, frukost, lunch och middag.



Eden är Kungsledens första Symbiotic Building och därför är det av största vikt att konceptet förverkligas på bästa sätt både när det gäller själva byggnaden och serviceutbudet. Konceptet är utvecklat av Kungsleden och består av fyra hörnstenar: hälsa, biophilia, intelligens och service.

– Vi tycker att Quick Office har gjort ett utmärkt och träffsäkert val när det gäller restaurang i Eden. Pieplows Restaurangen erbjuder god och vällagad mat med fokus på hälsa och välmående och det passar väldigt väl in vår vision för Eden, säger Ulrica Sjöswärd, Regionchef Göteborg/Malmö Kungsleden.



Fastigheten slår upp dörrarna den första september i år och då flyttar de första hyresgästerna in.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

