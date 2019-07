Kungsleden: Förvaltningsresultat upp 15 procent

Bild: Kungsleden.

Publicerad den 10 Juli 2019

Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Bolag Kungsleden Q2: Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 579 miljoner kronor (505). Ökningen förklaras av högre driftnetton i jämförbart bestånd samt ett förbättrat finansnetto.

Delårsrapport andra kvartalet 2019 i korthet:



# Nyuthyrningen uppgick till 93 Mkr (130) och nettouthyrningen för perioden uppgick till 10 Mkr (39).

# Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 844 Mkr (989). Värdeökningen förklaras främst av ökade driftnetton samt av något sänkta avkastningskrav.

# Fastighetsvärdet var vid periodens utgång 36 131 Mkr (34 697 Mkr vid årets ingång).

# Periodens resultat efter skatt uppgick till 954 Mkr (1 165), motsvarande 4,37 kronor per aktie (5,33).

# Aktuellt substansvärde ökade till 82,79 kr per aktie (74,37).



Väsentliga händelser under och efter kvartalet:



# Moody’s höjde sin kreditrating av Kungsleden till Investment Grade med stabila utsikter. Uppgraderingen ger ännu bättre förutsättningar till mer fördelaktiga finansieringsvillkor.

# Etapp 1 av det pågående projektet i Blästern 14 i Stockholm City Väst avslutades och där invigdes designhotellet Blique by Nobis i slutet av april.

# Under andra kvartalet emitterades gröna obligationer med 500 Mkr och vid kvartalets utgång uppgick därmed gröna obligationer till totalt 3,6 miljarder kronor.

# I linje med Kungsledens kundlöfte har beslut tagits att etablera en egen driftorganisation för att kunna leverera ännu bättre kundservice.



Vd Biljana Pehrsson:



– Efterfrågan på kontorslokaler har varit fortsatt god, särskilt på våra prioriterade tillväxtmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås – där vi har 87 procent av vårt bestånd. Uthyrningsaktiviteten har varit hög i kvartalet med ett stort antal nytecknade hyresavtal motsvarande en hyresvolym om 93 Mkr (130) och en nettouthyrning om 10 Mkr (39). Vi har en fortsatt stark pipeline av nyuthyrningar.



– Vi omförhandlade 59 avtal till ett värde om 144 Mkr och uppnådde en genomsnittlig hyresökning om 7 procent. Omförhandlingar ihop med nytecknade hyresavtal har lett till att snitthyran i beståndet ökat med 11 procent till 1 394 kr per kvm på ett års tid. Det har också lett till att den ekonomiska vakansgraden exklusive projekt per sista juni sjunkit till 6,6 procent, att jämföra med 7,6 procent för ett år sedan.



– Kungsleden passerar milstolpe efter milstolpe och är idag etablerat som en stabil och långsiktig fastighetsägare på den svenska fastighetsmarknaden. Vi ser fortfarande en god efterfrågan på våra marknader, samtidigt som vi är väl rustade för en svagare konjunktur.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

