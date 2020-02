Kungsleden flyttar sitt huvudkontor till Värtahamnen. Bild: Kungsleden

Kungsleden flyttar till Värtahamnen – med ljusterapirum och yogasal

Bolag Kungsleden skapar ett nytt innovativt, inspirerande huvudkontor och showroom i den egna fastigheten Rotterdam 1 i Värtahamnen i Stockholm. The Rotterdam District är ett av Kungsledens pågående utvecklingsprojekt.

– Vi är föregångare inom kontor och vill skapa ett nytt innovativt showroom som kan inspirera kunder, investerare, medarbetare och besökare. Genom flytten ser vi till att tillsammans med våra hyresgäster utveckla Värtahamnen till ett kreativt nav och attraktivt affärsdistrikt, säger Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.



Det nya huvudkontoret blir 1 400 kvadratmeter med plats för spontana möten i flera olika lounger och pocket parks. Det blir också särskilda utrymmen för koncentrationskrävande arbete, ett ljusterapirum och en yogasal. Kontoret har utsikt över vattnet och en terrass i söderläge.



Kungsledens satsning är ett led i arbetet med att utveckla konceptet The Rotterdam District till moderna och flexibla kontorsmiljöer. The Rotterdam District består av cirka 21 000 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsyta. Projektet omfattar även en restaurang och möjlighet till café eller servicebutik. Till det nya affärsdistriktet finns goda förbindelser med kollektivtrafik och bil.



I och med detta avtal uppnår projektet en uthyrningsgrad på cirka 75 procent och Kungsleden planerar att flytta in 2021. Förutom Kungsledens huvudkontor finns redan Easyparks Sverigekontor i projektet.

