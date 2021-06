Kungsleden flyttar in i nytt huvudkontor i Värtahamnen

Bolag Nu flyttar Kungsleden in i det nya huvudkontoret The Rotterdam District i Värtahamnen. "Vi har skapat ett innovativt kontor med fokus på moderna arbetssätt och det ska bli spännande att följa hur Värtahamnen utvecklas till ett kreativt nav och attraktivt affärsdistrikt", säger Kungsledens vd Biljana Pehrsson.

Det nya huvudkontoret är 1 400 kvadratmeter stort med utsikt över vattnet och en terrass i söderläge. Kontoret är byggt för att vara en inspirerande mötesplats för spontana möten i flera olika lounger samt särskilda utrymmen för koncentrationskrävande arbete, ett ljusrum och en yogasal. Planlösning och material har valts med hänsyn till både miljön och medarbetarnas välmående.

– Vi har utformat vårt nya huvudkontor med fokus på medarbetarens hälsa och välbefinnande och att det ska finnas plats för gemenskap, fysisk aktivitet, kreativitet och fokus. Vi testar även nya tekniska lösningar för att utvärdera om det passar till andra projekt, säger Biljana Pehrsson.



Under 2018 inleddes utvecklingen av fastigheten Rotterdam 1 under projektnamnet "The Rotterdam District" och i början av 2020 blev det klart att Kungsleden flyttar sitt eget huvudkontor till de nya lokalerna. Projektet består av cirka 21 000 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsyta och omfattar även en restaurang och möjlighet till café eller servicebutik.



Tillsammans med Stadsutvecklarna i Värtahamnen är Kungsleden med och utvecklar Värtahamnen och bidrar till att en sluten hamn nu öppnas upp för allmänheten och blir en unik stadsdel intill havet. Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB är ett bolag som drivs av flera fastighetsbolag, bland annat Kungsleden, Bonnier fastigheter och Vasakronan i samarbete med Stockholms stad.

– Det här är ett område som förändras i grunden. Vi är flera fastighetsbolag som driver intressanta projekt och det finns ett stort intresse för området som har ett fantastiskt läge med stora möjligheter, säger Biljana Pehrsson.



