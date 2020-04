Biljana Pehrsson,vd för Kungsleden. Bild: Kungsleden

Kungsleden drar tillbaka utdelning

Bolag Styrelsen i Kungsleden har beslutat att dra tillbaka sitt tidigare förslag till årsstämman gällande utdelning. Eventuellt beslutas det om utdelning på en extra bolagsstämma i höst.

Mot bakgrund av Covid19-pandemin och den osäkra ekonomiska utvecklingen i marknaden och omvärlden, avser styrelsen att avvakta tills konsekvenserna bättre kan överblickas.



Samtidigt menar man att Kungsleden har en stark finansiell ställning med tillgång till strax över 3 miljarder kronor i kassa och outnyttjad kreditfacilitet och bolaget har under årets första kvartal haft en begränsad påverkan av Covid-19.



Som en försiktighetsåtgärd och med respekt för att det i nuläget är svårt att överblicka utvecklingen som Covid-19 medför, föreslår styrelsen årsstämman att inte lämna någon utdelning. Styrelsen avser att avvakta tills konsekvenserna av Covid19-pandemin bättre kan överblickas och om förutsättningarna medger, är ambitionen att kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2020. Vid en eventuell extra bolagsstämma lämnas ett förslag om utdelning och storlek på denna.



Styrelsens tidigare förslag till årsstämman var en utdelning, om totalt 2,60 kronor per aktie med utbetalning kvartalsvis om 0,65 kronor per aktie.

