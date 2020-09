Gallerian. Bild: AMF Fastigheter

Kry öppnar vårdcentral i Gallerian

Uthyrning Vårdbolaget Kry fortsätter sin fysiska expansion och öppnar idag en mottagning i Gallerian. Kry har sedan tidigare vårdcentraler i Lund, Malmö och Nyköping men växer nu snabbt i Stockholmsregionen. Mottagningen i Gallerian blir Krys hittills största i regionen.

Annons

Kry har som mål att bli ledande i att integrera digital och traditionell primärvård. Mottagningen i Gallerian blir ett viktigt steg i arbetet med att kunna erbjuda trygg och mer tillgänglig vård till fler.

– Vi ser fram emot att öppna vår hittills största vårdcentral i Gallerian. Det är en strategisk viktig plats för oss eftersom Gallerian är så lättillgänglig, oavsett var i länet man bor, med närhet till flera olika färdmedel. Etableringen här är en del av en bredare ambition att kunna ge fler stockholmare mer tillgänglig vård, både digitalt och fysiskt, säger Nadine Gerson Flam, regionchef för Kry i Stockholm.



Patienter i Stockholm har från och med idag möjlighet att besöka Krys vårdcentral i Gallerian för fysiska undersökningar. Den första vårdkontakten sker fortsatt via Krys app som tar emot patienter dygnet runt. Nu kan patienter som behöver en fysisk undersökning även bokas in på en av Krys vårdcentraler inom 24 timmar.



I samarbete med Region Stockholm öppnade Kry i början av juli en tillfällig provtagningsplats på Regeringsgatan 25 där man har erbjudit antikroppstest. Nu expanderar Kry i Gallerian, den nya mottagningen ryms på cirka 600 kvadratmeter.

– Vi är väldigt glada över att Kry öppnar en mottagning hos oss. Under senare år har Gallerian genomgått en helhetsomvandling och har utvecklats till en dynamisk och kontrastrik mötesplats med ett brett utbud av restauranger, shopping, upplevelser och service. Krys nya vårdcentral blir en viktig och efterlängtad del i vårt helhetserbjudande som jag vet kommer att uppskattas av många, säger Cecilia Åkesson, centrumchef Gallerian.



Krys vårdcentral öppnar på Gallerians övre plan, plan fyra, som håller på att utvecklas till en mötesplats med särskilt fokus på hälsa och välmående. Sedan tidigare finns den urbana skate- och mötesplatsen Push här och fitness-studion Becore öppnade i slutet av augusti. Ytterligare etableringar på temat kommer att offentliggöras under hösten.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen