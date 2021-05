Bild: Higab

Kronhuset förvandlas till öppen kulturscen

Bolag Nu öppnas Kronhuset upp för göteborgarna. Ambitionen är att skapa ett nav för kultur, kreativitet och innovation i det historiska huset genom att erbjuda såväl publika evenemang som flexibla arbetsplatser för aktörer, företag och organisationer.

– Vi vill hitta nya sätt att möta behovet av lokaler som finns från kulturutövare, den kreativa näringen och för de som inte vill eller har möjlighet att hyra en egen lokal. Satsningen är en del av Västra Nordstan Revival där vi samverkar med olika aktörer för att skapa en levande stadsdel, säger Cina Gasparini, utvecklare av kulturmiljöer på Higab.



Medlemskap istället för hyra Kronhuset ska under det närmaste året fungera som en testarena, vilket innebär att aktörer inom kulturella och kreativa näringar involveras i utvecklingsarbetet. Det gör att konceptet, som går under namnet Kronhuset Kreativ Arena, tas fram i nära samarbete med den målgrupp som ska verka i huset. Higab har anställt en affärsutvecklare som ska driva processen under tre år och även ingått ett samarbetsavtal med Isabel Lagos och Henrik Sputnes som har stora kunskaper om Göteborgs kultur-sektor och kreativ platsutveckling.



Kronhuset kommer ha delade studio- och arbetsytor där aktörer ingår medlemskap. Det kan handla om kreativa rum som studios, skrivbordsplatser och konferens- och eventytor.



– Arbetet är kopplat till Göteborgs strategiska näringslivsprogram där Higab ska ta fram alternativ till den traditionella hyresmodellen där gräsrotsinitiativ får möjlighet att utvecklas. Kronhuset blir vår första plats där vi testar hur detta kan fungera, säger Cina Gasparini.



– Syftet är att medlemmarna tillsammans ska skapa ett programutbud som öppnar upp huset för allmänheten. Exempelvis genom levande musik, scenkonst, författarsamtal, marknader och utställningar inom konst, design och arkitektur. Det ska vara en plats för både små och stora aktörer och deras arbete ska utgå från den fysiska platsen och dess historia, säger Isabel Lagos.



Utställningar och 400-årsjubileum Redan nu genomförs HDK:s examensutställning och en utställning om Västra Nordstans historia i Kronhuset. I juni och augusti ska Göteborgs 400-årsjubileum firas här och under året kommer det även genomföras historiska guidningar och stadsvandringar. Alla evenemang kommer att vara corona-anpassade och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information kommer att finnas på kronhuset.se.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen