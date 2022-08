Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter. Bild: Stenhus Fastigheter

Kraftigt stärkta hyresintäkter för Stenhus

Bolag Stenhus Fastigheter hade hyresintäkter om 124 miljoner kronor (42,0) under det andra kvartalet 2022. Omkring 97 procent av hyresvolymen är till 100 procent indexerade enligt KPI meddelar bolaget.

Fastighetsbeståndet uppgår till 7,8 miljarder och Net LTV till 45,6 procent. Under andra kvartalet 2022 har bolaget lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Randviken och inlett syntetiska återköp av egna aktier.



Andra kvartalet i sammandrag:

Hyresintäkterna uppgick till 123,9 (42,0) mkr. Cirka 97 procent av hyresvolymen är till 100 procent indexerade enligt KPI.

Driftöverskottet uppgick till 95,7 (33,0) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.

Förvaltningsresultatet uppgick till 68,8 (21,5) mkr, motsvarande 0,26 (0,15) kr per aktie efter utspädning.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 5,9 (116,9) mkr varav orealiserade 5,9 mkr (115,0) mkr motsvarande 0,1 (4,0) procent av fastighetsvärdet.

Resultat efter skatt uppgick till 81,4 (112,2) mkr.

Investeringar i fastigheter uppgick till 173,6 (368,0) mkr varav 89,4 (350,8) mkr avsåg förvärv av 4 (9) fastigheter och 84,2 (17,2) mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.

Nettokassaflödet uppgick till 174,6 (22,3) mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande 0,31 (0,81) kr per aktie efter utspädning.



Väsentliga händelser efter periodens utgång:



Den 6 juli meddelade Stenhus att man koncentrerar fastighetsbeståndet och säljer fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 306 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Göteborg samt Haninge. Frånträde beräknas ske under Q3 2022.



Den 6 juli ingick Stenhus avtal om förvärv av fastigheter för 260 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Eskilstuna, Örebo samt Borlänge. Förvärvet genomförs som bolagsaffär och är villkorat dels av finansieringen, dels av att fastighetsbolagen ingår nya hyresavtal med Bilia med en initial hyresperiod om minst 10 från den dag Stenhus tillträder Fastigheterna. Tillträde beräknas ske under Q4 2022.



Den 17 augusti offentliggjorde Stenhus att Bolaget kontrollerar 99,5 procent av aktierna i Randviken Fastigheter AB. Acceptfristen förlängs inte.

