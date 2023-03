Booli redovisar ett kraftigt ökat utbud på bostadsmarknaden i februari. Bild: Axel Ohlsson

Kraftigt ökat utbud på bostadsmarknaden i februari

Bostäder Årets inledning visar ett markant ökat utbud på bostadsmarknaden. I februari ökade utbudet av hus med 65 procent och utbudet av lägenheter med 22 procent jämfört med februari 2022. Det visar statistik från bostadssajten Booli, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Efter lågsäsongen i december ökar utbudet av bostäder till salu normalt successivt fram till våren. Att utbudet steg under februari följer med andra ord säsongsmönstret, men i år på mycket högre nivåer än vanligt.



I februari fanns 20 974 lägenheter ute till försäljning vilket är 22 procent fler än i fjol. Störst uppgång var det i Jämtlands och Värmlands län, med 67 respektive 64 procent. I Stockholms län var uppgången sju procent, till 7 801 lägenheter.



Än större ökning mot föregående år syns på villamarknaden. Totalt fanns 13 826 hus till salu under februari, en ökning med 65 procent. Inte sedan 2014 har så många villor varit ute till försäljning under februari månad. I Stockholm ökade utbudet med 55 procent.



Samtidigt ser Booli inte en ökning av antalet nytillkomna bostäder. Tvärtom minskar andelen nya objekt på marknaden mot februari i fjol med 21 procent för lägenheter och tolv procent för hus. Utbudet består till stor del av osålda bostäder, vilket gör att utbudet växer som följd.



Trots att färre bostäder kommer ut på till salu-marknaden har inte antalet säljare minskat. "Snart till salu"-marknaden har ökat betydligt, och i praktiken är många av dessa till salu till rätt pris och säljs innan de läggs ut som skarpa försäljningar.



Booli noterar att förmarknaden har vuxit kraftigt i Sverige, ett sätt för säljare som inte har bråttom att känna av marknaden.



Totalt var 10 330 hus någon gång snart till salu under februari, en ökning med 36 procent mot 2022. För lägenheter ökade utbudet av snart till salu med 18 procent till 24 409.

