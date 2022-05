Niklas Zuckerman, vd för Logistea. Bild: Logistea

Kraftigt ökade hyresintäkter för Logistea

Bolag Logistea redovisar ett ökat förvaltningsresultat och ökade hyresintäkter under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Substansvärdet ökade under perioden.

Hyresintäkterna uppgick till 50 miljoner kronor (18), en ökning med 177,8 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 33 miljoner kronor (12) medan förvaltningsresultatet steg till 13 miljoner kronor (3).



Värdeförändringar fastigheter uppgår till 179 miljoner kronor (3).



Nettoresultatet för kvarvarande verksamhet blev 155 miljoner kronor (4) och resultatet per aktie hamnade på 1,60 kronor (0,05).



Substansvärde per aktie låg på 13,8 kronor (7,1). Vid beaktande av nyligen genomförda transaktioner och företrädesemissionen så uppgår substansvärdet per aktie till 15,1 kronor.

– Logistea har under första kvartalet fortsatt sin snabba tillväxtresa, mot målet att bli ett av de ledande fastighetsbolagen fokuserat på lager, logistik och lätt industri. Under första kvartalet ökade fastighetsvärdet från 2 607 miljoner kronor till 3 075 miljoner kronor. Vid denna rapports publicering den 6 maj 2022 har fastighetsvärdet ökat ytterligare – till 3 967 miljoner kronor – genom de fastigheter vi tillträtt och de köpeavtal vi ingått hittills under andra kvartalet, en ökning med 52 procent sedan årsskiftet. Detta är i linje med de finansiella mål som vi kommunicerade i februari 2022 som bland annat inkluderar att nå ett fastighetsvärde över 15 miljarder kronor vid utgången av 2024 och att vi årligen även ska färdigställa 25 000 kvm uthyrningsbar yta, säger Niklas Zuckerman, vd på Logistea, säger vd Niklas Zuckerman.

