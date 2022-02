Magnus Andersson Bild: Aros Bostad

Kraftigt ökad omsättning för Aros

Bolag Aros redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan och samtidigt ökade rörelsevinsten. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen steg 216,9 procent till 24,4 miljoner kronor (7,7).



Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 16 (133), antalet bokade bostäder uppgick till 50 (0).

– Under det fjärde kvartalet sålde vi 16 bostäder på bindande avtal och 50 bostäder med bokningsavtal jämfört med 133 bindande avtal under samma kvartal föregående år. Den lägre försäljningen för sista kvartalet är en följd av att två projektfastigheter i Täby och Orminge om totalt 206 bostäder avyttrades som hyresrätter till CBRE Global Investors under tredje kvartalet och att Aros Bostad därmed hade färre bostä­der ute till försäljning, skriver Magnus Andersson, vd för Aros Bostadsutveckling.



Rörelseresultatet blev 22,7 miljoner kronor (17,2), med en rörelsemarginal på 93,0 procent (223,4).



Resultatet efter skatt blev 21,9 miljoner kronor (16,5), en ökning med 32,7 procent mot föregående år.



Resultat per aktie hamnade på 0,58 kronor (0,51), vilket innebär en ökning med 13,7 procent mot föregående år.



Ingen utdelning föreslås (0).



– När vi summerar verksamhetsåret 2021 ser vi ett år av stark tillväxt i kombination med det starkaste rörelseresultatet i bolagets historia. En målmedveten ökning av antalet produktionsstarter, backad av en god försäljning, har lett till att vi under året uppnådde vår målsättning om en produktionsvolym om 800-1 000 bostäder i pågående produktion två år tidigare än utsatt i vår affärsplan, skriver Magnus Andersson.

