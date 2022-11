Joakim Alm. Bild: Axel Ohlsson

Kraftigt negativt resultat för ALM i tredje kvartalet

Bolag ALM Equity redovisar en resultatförlust på -762 miljoner för det tredje kvartalet, jämfört med en vinst på 98 miljoner under motsvarande period förra året. Vd:n Joakim Alm skriver i sitt vd-ord att han aldrig tidigare sett en kraftfullare inbromsning på marknaden.

I sitt vd-ord utvecklar Joakim Alm synen på marknaden och förutsättningarna framåt för bolaget:



"Sedan mitt senaste VD-ord har det hänt mycket på marknaden och nu är läget riktigt tufft. Efterfrågesituationen har blivit betydligt dystrare och kapitalmarknaden har hamnat i baklås.



Handbromsdragningen är verklighet och trots att jag varit med ett tag har jag aldrig tidigare sett en kraftfullare inbromsning på marknaden. Osäkerhet föder riskaversion vilket tydligt syns i kapitalmarknadens ökade krav på likviditet och egen finansiering. Samtidigt är obligationsmarknaden i stort sett stängd och Riksbanken har satt ned foten och kommer dra ned på sina obligationsköp.



Och det är nu möjligheterna finns!"



"Fastighetsmarknaden har reagerat med att strukturera om sina bolag och portföljer för att frigöra kapital och dra ned riskerna. Pågående produktioner kommer att avslutas men många skjuter på sina planerade byggstarter när osäkerheten är stor kring finansiering och efterfrågan. Och man behöver inte vara nationalekonom för att förstå konsekvenserna för byggbranschen. Den komponentkris som branschen tidigare led av övergick till en efterfrågekris. Antalet varsel är än så länge inte så stora men vi har redan kunnat se att prisbilden för byggande har börjat stabilisera sig vilket är ett tydligt tecken på lägre efterfrågan."



"Även ALM Equitys bolag påverkas av denna verklighet. I oktober meddelade Bomodul att de varslar 25 personer. 2A Entreprenad har leveranser till Svenska Nyttobostäder under 2023 och full beläggning åtminstone 9 till 10 månader framåt."



"Klövern har i sin kvartalsvärdering av sina fastighetsvärden identifierat ett nedjusteringsbehov om totalt 190 Mkr som genomförs i tredje kvartalet. Samtidigt har Klövern fördelen att ha en i stort sett obelånad portfölj och valmöjligheten att anpassa färdigställandet av fastigheter både i tid och till hållbara yieldnivåer."



Joakim Alm ser att det kan dyka upp affärsmöjligheter framöver:

"Vi ser stora möjligheter att hitta intressanta strukturaffärer i den här marknaden. Att hålla sig i bordskanten och vänta på bättre tider skapar bara ännu större inlåsningar av kapital och just nu behövs mer smörjmedel, inte mindre, för att hålla i gång kapitalmarknaden.



Vi har god likviditet och soliditet. Historiskt har vi finansierat oss med obligationer och preferensaktier och det ligger självklart på bordet att se över och optimera kapitalstrukturen framåt."



Han skriver också att han tror på en vändning först mot slutet av 2023:

"Det kommer att bli värre innan det blir bättre och vi kommer att få se en ordentlig konjunkturnedgång innan efterfrågan tar fart igen. Min tro är att Riksbanken kommer att börja sänka räntorna tidigast i mitten av 2023 och att vi får en stabilisering på marknaden under andra halvåret. Men under de kommande 12 månaderna kommer vi få se ett flertal strukturaffärer inom fastighetssektorn, ett antal konkurser inom byggsektorn och säkert några nya bolagsnamn och ägarkonstellationer.



Det sämsta man kan göra nu är att sitta still och vänta till stormen har lagt sig. Vi har alltid sett möjligheter att bygga nya bolag och kommer aktivt ta vara på affärsmöjligheterna."

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen