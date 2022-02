Knut Rost. Bild: Diös

Kraftigt förbättrat resultat för Diös

Bolag Diös redovisar ett resultat efter skatt på 965 miljoner kronor (438), en ökning med 120,3 procent mot föregående år. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 500 miljoner kronor (472), en ökning med 5,9 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 321 miljoner kronor (295), en ökning med 8,8 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 250 miljoner kronor (229), en ökning med 9,2 procent mot föregående år.



Resultatet före skatt var 1 149 miljoner kronor (554).



Resultatet efter skatt blev 965 miljoner kronor (438), en ökning med 120,3 procent mot föregående år.



I utdelning föreslås 3,52 kronor per aktie (3,30).



Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 97,7 kronor (79,7).



Siffrorna för helåret:

Intäkterna ökade med 5 procent och uppgick till 1 967 mkr (1 878)

Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent och uppgick till 1 030 mkr (958)

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 790 mkr (198) och på derivat till 36 mkr (0)

Resultat efter skatt uppgick till 2 324 mkr (913)

Resultat per aktie uppgick till 17,08 kr (6,81)



– Jag är stolt över att leda detta framgångsrika bolag som hela tiden vill utveckla och utvecklas. Jag vill rikta ett stort tack till mina medarbetare för deras engagemang under detta utmanande år och samtidigt tacka våra aktieägare, samarbetspartners och hyresgäster för ett gott samarbete. Framtiden ser ljus ut för både vår marknad och för Diös. Min absoluta övertygelse är att även 2022 kommer bli ett ännu mer framgångsrikt år för oss med många nya spännande affärer, säger Knut Rost, vd.

