Dan Astrén och Signatur Fastigheter har gjort en stark start på 2021. Bild: Signatur Fastigheter

Kraftig intäktsökning för Signatur

Bolag De totala intäkterna för första kvartalet 2021 ökade med hela 36 procent till 13,3 miljoner kronor. Driftnettot ökade med 29 procent och uppgick till 7,6 miljoner kronor.

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1,2 miljoner kronor vilket är en ökning med hela 700 procent jämfört samma period föregående år.

"Året har börjat bra och sammantaget har tillväxttakten ökat markant under 2021, vilket resulterat i ökade hyresintäkter med 36 procent och ett ökat driftnetto med 29 procent under första kvartalet. Vi har växt fastighetsbeståndet till cirka 1,3 miljarder kronor, och om man räknar med de förvärv som genomförts efter periodens utgång motsvarar det en ökning på hela 39 procent under 2021", skriver vd:n Dan Astrén bland annat i sitt vd-ord.



Perioden i korthet (Belopp inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

Januari – mars 2021

Totala intäkterna ökade med 36 procent till 13,3 Mkr (9,8)2

Driftnetto uppgick till 7,6 Mkr (5,8) vilket är en ökning med 29 procent

Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1,2 Mkr (-0,2)

Resultatet efter skatt uppgick till 0,8 Mkr (-1,2) och resultatet per aktie uppgick till 0,03 kronor

per aktie (-0,07)

EPRA NAV, substansvärde per aktie, uppgår till 18,89 kronor per aktie (16,86).

Värdeförändringar fastigheter uppgick till 0,5 Mkr (1,6).

Fastighetsvärdet uppgick till 1 107 Mkr (812) vilket är en ökning med hela 26 procent jämfört föregående år.



Väsentliga händelser

I februari förvärvades och tillträddes bostadsfastigheterna Vågen 6 och Uret 2 i Malmö och

en kvittningsemission om 10 Mkr genomfördes i samband med tillträdet

I mars tillträddes Malmö Hyllie 9:5, en kassaflödesgenererande fastighet med stora utvecklingsmöjligheter, och en kvittningsemission om 20 Mkr genomfördes i samband med tillträdet



Väsentliga händelser efter periodens utgång

I april tillträddes tre bostadsfastigheter i Eslöv

Ny detaljplan för fastigheten Malmö Hyllie 9:5 antogs

I april tillträddes även ett bestånd om sex fastigheter i Osby och i samband med det genomfördes en kvittningsemission om 20 Mkr

I maj genomfördes en riktad emission om tre miljoner aktier till Fastighets AB Trianon

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

