KPMG rekryterar fastighetsexpert

Bolag KPMG stärker sin satsning på bygg- och fastighetsbranschen. För att kunna erbjuda marknadens mest kompletta och hållbara tjänster mot fastighetssektorn rekryteras nu Rebaz Wahab, specialist inom fastighetstaxering.

– Efterfrågan på lokaler har förändrats snabbt. Pandemin har gjort att många kontorslokaler, hotell, kursgårdar etcetera gapar tomma. Lägg därtill konsumenternas ändrade handlingsvanor och flytt till nätet. Detta ställer fastighetsbranschen inför stora utmaningar och här ser jag att vi kan hjälpa våra kunder med frågor kring fastighetsskatt och fastighetstaxering som påverkar en mängd andra skatter, bland annat inkomstskatt och stämpelskatt. Jag vill överträffa våra kunders förväntningar genom att erbjuda handfast rådgivning och leverans av en "know how" som är anpassat efter kundens behov, säger Rebaz Wahab, Senior Tax Manager.



Rebaz Wahab har jobbat med fastighetstaxering de senaste tio åren. Först på Skatteverket som processförare mot fastighetstaxering och sen på Grant Thornton som skatterådgivare. Han har även bred processerfarenhet från flera processer i domstol på området.

– Skattereglernas komplexitet ställer höga krav på rådgivare och därför breddar vi nu vårt fastighetsteam med ytterligare en ledande expert. Rebaz är en av Sveriges främsta rådgivare inom fastighetstaxering. Med sin mångåriga erfarenhet från både rådgivningssidan samt Skatteverket kompletterar hans kompetens oss ypperligt, säger Carl Gudesjö, Tax Partner och Head of KPMG Tax Real Estate Sverige.

