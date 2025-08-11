Kostnaden för nya bussterminalen vid Slussen: Sex miljarder

Kostnaderna har ökat väsentligt sedan första avtalet skrevs 2015 och när bygget nu ska överlämnas från staden till regionen är prislappen sex miljarder kronor.

Projektet med en ny bussterminal i Katarinaberget är ett projekt inom ramen för stadens genomförandebeslut för ombyggnaden av Slussen samt en del av stadens och Region Stockholms genomförandeavtal för ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen. Projektet utgår från en politisk överenskommelse från 2014 avseende finansiering och ansvarsfördelning för en bussterminallösning i Ostsektorn mellan Stockholms stad, Region Stockholm, Nacka kommun och Värmdö kommun.

Bussterminalen beräknas i nuläget kunna tas i drift för trafikstart i april 2026 och stadens åtagande såsom byggherre för projektet är i stort sett slutförd, det som återstår är de sista arbetena och stadens provning av de funktioner som ingår i bussterminalanläggningen. Därefter vidtar Region Stockholms provning och anslutning av anläggningen till övergripande system. Bussterminalen är uppförd inom fastigheten Södermalm 7:89 som i dagsläget ägs av Stockholms stad.

I enlighet med genomförandeavtalet ska en övergång av ägandet av fastigheten Södermalm 7:89 till Region Stockholm eller till av Region Stockholm helägt bolag ske i samband med en särskild övertagandebesiktning. Staden ska enligt genomförandeavtalet planera, projektera och bygga den nya bussterminalen och Region Stockholm ska komplettera med SL-specifika installationer samt utföra vissa arbeten.

Region Stockholm ska äga både bussterminalanläggningen och den nya fastigheten som bildats för denna samt ansvara för drift och underhåll samt säkerheten i anläggningen.

En finansieringsöverenskommelse godkändes av kommunfullmäktige i april 2015 genom ett reviderat genomförandebeslut för hela projekt Slussen. I beslutet ingår för bussterminalens räkning investeringsutgifter på 1,8 miljarder kronor och investeringsinkomster på 1,35 miljarder i löpande prisnivå. I beslutet ingår även index för åren 2016–2023 om 370 miljoner kronor.

Sedan 2015 har dock investeringsutgiften för bussterminalen ökat väsentligt och i och med att investeringsutgifterna för övriga delar av Slussenanläggningen ökade mer än motsvarande investeringsinkomster så fattades ett nytt reviderat genomförandebeslut den 19 juni 2023 där beslutad kostnadsram för bussterminalen ändrades till 5,7 miljarder kronor i löpande prisnivå. Stadens avsättning för medfinansieringen av bussterminalen uppgår enligt beslutet till 1,95 miljarder kronor.

Den slutgiltiga köpeskillingen för fastigheten beräknas till ett belopp som motsvarar den totala investeringsutgiften för bussterminal-projektet plus den momsersättning som staden som säljare måste återbetala i samband med överlåtelsen av fastigheten. I dagsläget uppskattas denna slutliga köpeskilling till 5,7 miljarder kronor plus momsersättningen.