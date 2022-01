Projektet Linjalen i Nyköping som kommer att omfatta omkring 100 hyresrätter. Bild: I am home

Köper bostadsprojekt i Nyköping och Enköping

Bygg/Arkitektur I am Home och Pictets JV-bolag köper två bostadsprojekt av Peab, ett i Nyköping och ett i Enköping.

Förärvet omfattar Linjalen 2 i Nyköping samt Fanna 32:27 i Enköping. Båda ligger i etablerade bostadsområden med närhet till stadskärna, kommunikationer och grönområden.



Sammanlagt ska 200 hyresrätter – 11 600 kvadratmeter ljus BTA – utvecklas.

Förvärven ligger helt i linje med I am Homes strategi att förvärva och utveckla 1 000 lägenheter per år i mellersta och södra Sverige.



– Vi fortsätter vårt arbete att utveckla städer för att ge fler möjlighet att finna en bostad i växande orter runt om i Sverige och det är extra glädjande att utöka projektportföljen i Mälardalen där I am Home redan idag utvecklar cirka 450 lägenheter i Västerås och Nykvarn. Vi har byggt upp ett stort förtroende och ser ett starkt intresse från både hyresmarknad och investerarmarknad kring våra projekt. Vi söker aktivt mark tillsammans med våra partners och utökar löpande vårt team för att möta efterfrågan, säger Terje Björsell, vd för I am Home.



Tillträde ägde rum 20 januari 2022.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen