Återbrukad kontorsinredning är hetar än någonsin, menar Rekomo och anställer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bild: iStock

Kontorsinredaren Rekomo anställer och växer i storstäderna

Bolag Rekomo, som inreder kontor med återbrukat material, nådde under 2024 en rekordomsättning på 152 miljoner kronor. Nu stärker bolaget sin organisation och anställer fyra medarbetare till Göteborg, Stockholm och Malmö.

Rekomo, Sveriges största aktör inom återbrukad kontorsinredning, gjorde en omsättning på 152 miljoner – ett all-time-high under företagets 30-åriga historia. Nu inleder bolaget det nya året med att stärka sin organisation med fyra nya medarbetare till sina kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö.



– Att återbruksbranschen nu attraherar nya talanger är ett glädjande tecken på att cirkulära lösningar inte bara är framtiden, utan redan en central del av den pågående hållbara omställningen. Vårt arbete med att hjälpa företag att inreda cirkulärt får allt mer uppmärksamhet, och våra nya kollegor kommer att vara avgörande för att driva den utvecklingen framåt, säger Jonas Åström, vd på Rekomo.



Idag är Rekomo partner till företag och offentlig verksamhet som vill inreda återbrukat. I kundlistan för 2024 återfinns bland andra Utbetalningsmyndigheten, miljöteknikföretaget Nederman och seniorträffpunkten Malmgården. Sammanlagt hanterade Rekomo över 46 000 begagnade möbler under fjolåret – och mer väntas det bli under 2025.



– Efterfrågan på återbrukade kontorsmöbler har nått nya höjder, och det är spännande att se hur företag i allt högre grad väljer mer hållbara alternativ för sin arbetsmiljö. 2025 är året då vi övertygar ännu fler om de stora fördelarna med att välja andrahand i första hand – både för klimatets och ekonomins skull, säger Jonas Åström.

