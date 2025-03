Handeln som helhet är den bransch som ökade mest under februari. Bild: Ida Mikko

Konkurserna ökar i detalj- och e-handeln

Ekonomi/Finansiering Under februari gick 908 aktiebolag i konkurs, en svag minskning med två procent jämfört med samma period förra året. De flesta branscherna visar tecken på stabilisering, men detaljhandeln och e-handeln sticker ut med stora ökningar. En ljuspunkt är att få stora företag gick i konkurs i februari.

Antalet konkurser landade på 908 under februari, jämfört med 929 under samma period året innan – en minskning med två procent. Under senaste tio åren har genomsnittet legat på 505 konkurser i februari, vilket innebär att dagens nivåer nästan är en fördubbling. Hittills i år har totalt 1 811 aktiebolag gått i konkurs, och drabbat runt 6 100 anställda.

– Vi befinner oss fortfarande på nivåer med över 900 konkurser per månad, det är väldigt högt. Däremot är det en lättnad att ökningen har stannat av och att den stabilisering vi förutspådde nu verkar vara här, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.



Handeln som helhet är den bransch som ökade mest under februari. Detaljhandeln noterade en uppgång på 38 procent, medan e-handeln ökade med hela 108 procent. Även partihandeln ökade med 25 procent.

– Det är lite förvånande att handeln fått en så tuff start på året, särskilt då många hoppades på en vändning. Detta speglar troligen den ekonomiska press som både företag och konsumenter fortfarande upplever. Osäkerhet med återhållsamma konsumenter och svag köpkraft påverkar hela branschen. Förhoppningsvis ser vi en ljusning under våren.



Sett till årets första två månader har även åkeribranschen ökat, med en uppgång på 25 procent hittills i år. Resterande branscher minskar. Byggsektorn uppvisar en positiv trend med en nedgång på 15 procent, vilket är glädjande då det en av de större branscherna i statistiken.



Endast två företag med en omsättning på över 100 miljoner kronor gick i konkurs i februari. Solcellsföretaget PPAM Solkraft AB med en omsättning på 219 miljoner och 53 anställda, samt entreprenadfirman Mälardalen Trä & Betong, med en omsättning på 110 miljoner och 94 anställda. På tredje plats finns göteborgsbaserade ABTK Anläggning och BetongTeknik Konsult, med en omsättning på 82 miljoner, verksamt inom väg- och brobyggen.



Detaljhandeln, som fortsatt kämpar i motvind, har även två konkurser på topplistan. Lekhuset i Norrköping Aktiebolag som drev åtta Lekiabutiker, och modeföretaget Stockholm Boulevard (Sthlm Blvd) med fem exklusiva klädbutiker, har gått i konkurs. Båda bolagen hade obetalda skatteskulder.



Sett till de största konkurserna i februari så hade sju av tio beviljats skatteanstånd. Av samtliga bolagen med en omsättning på över 10 miljoner hade ungefär hälften skjutit upp sina skatter. Just nu har cirka 16 000 företag ett samlat skatteanstånd på totalt 28 miljarder kronor. Dessutom har flera miljarder redan övergått till avbetalningsplaner.

– Att dessa pandemiskulder utgör en tung belastning för många företag blir särskilt tydligt när vi analyserar konkursstatistiken. Vi vet också att risken är betydligt högre bland företag som har haft skatteanstånd, jämfört med dem som inte haft det, säger Henrik Jacobsson.



Sex av landets 21 län uppvisar en konkursökning i år, men Västra Götaland sticker ut med hela 27 procents uppgång – 279 konkurser jämfört med 219 förra året. Bara under februari var ökning 55 procent. Skåne har en mer måttlig uppgång, medan Stockholm minskar.



Under februari registrerades 3 774 nya aktiebolag, det är en ökning med en procent jämfört förra året. Totalt finns 789 000 aktiebolag i Sverige.

