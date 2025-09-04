Kommunerna som gör det möjligt att sätta spaden i marken och bygga fler bostäder

Trosa, Trollhättan och Västerås har Sveriges mest effektiva plan- och bygglovsprocesser, medan Östersund står för årets ledtidsförbättring. Det visar Nationellt Ledtidsindex 2025. Bakom rapporten står initiativet Bygg i Tid, Byggföretagen och Fastighetsägarna.

– Vinnarkommunerna visar effektivitet och ett förbättrat samarbete mellan stadsbyggandets aktörer. Kvaliteten i bostadsbyggandet ökar när rätt sak görs i rätt tid. Det är verkligen inspirerande, säger Nancy Mattsson, ordförande för Bygg i Tid.

Årets rapport visar att ledtiderna fortsätter att öka. I dag tar det i snitt 4,8 år från start av detaljplanearbetet till byggstart. Ökningen sker trots minskat bostadsbyggande och ett färre antal ärenden att hantera. Indexet synliggör också att längre detaljplaner leder till högre kostnader – för ett projekt med cirka hundra bostäder är kostnaden nu sju till tio miljoner kronor.

– Byggprocessernas tid och kostnad tyder på systemfel. Vi menar att ledtider inte bör vara längre än 2,5 år. Plankostnaden bör sällan vara högre än två till tre miljoner kronor, säger Anna Broman, näringspolitisk expert på Byggföretagen.

Rapporten visar även att de faktiska ledtiderna är längre än statistiken antyder. Det tidiga skedet, från idé till planuppdrag, präglas av informella processer och stora skillnader mellan kommuner. Sju av tio kommuner har detaljplaner som väntar i kö på resurser.

– Det ser ut som att ledtiderna är kortare än de egentligen är. Långa planköer visar att översiktsplanens ambitioner inte matchas av bemanning och resurser. Det leder till ineffektivitet och bromsar samhällsutvecklingen, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna.

Nationellt Ledtidsindex väger samman faktorer som ledtid, resurseffektivitet, servicegrad, produktionstakt och kommuntillväxt. Tyngdpunkten ligger på att mäta tiden i detaljplane- och bygglovsprocesser. Priset till de effektivaste kommunerna har delats ut sedan 2023.

Årets vinnare – små kommuner:

Trosa

Årets vinnare – medelstora kommuner

Trollhättan

Årets vinnare – stora kommuner

Västerås

Årets ledtidsförbättring – alla kategorier

Östersund