Kommersiella Fastigheter stärker sin position i Småland

Bolag Kommersiella Fastigheter tar mark på den småländska marknaden med flera genomförda transaktioner och spännande satsningar. Nyligen avslutades en affär som innefattar två lager- och industrifastigheter centralt belägna i Värnamo. Köpeskillingen uppgår till 36,5 miljoner kronor.

I Småland råder en transaktionsintensiv marknad och sedan en tid tillbaka rekryterade Kommersiella Fastigheter Per-Anders Naucler, vars primära område är just Småland, ett område han är väl bekant med.



Ett av syftena med bolagets expansion i regionen är den ökade e-handeln. Större lager, logistik och last mile-lager blir mer och mer intressanta för fler fastighetsaktörer. Jönköping är en viktig logistikport och det geografiska läget med utmärkta järnvägsförbindelser och transportmöjligheter bidrar till placeringen inom landets topp tre logistikområden. Ett annat intressant område är Värnamo. Allt fler företag ser Värnamos läge vid stambanan och motorvägen på E4:an och Rv 27 som en fördel ur ett logistiskt perspektiv.



Under årets andra kvartal, avslutades en affär av två lager- och industrifastigheter centralt belägna i Värnamo. Fastigheterna inrymmer kontor, lager och industri och har en total uthyrbar area om ca 28 500 kvadratmeter. Köparen, Oscar Properties kommer att fortsätta förvalta för framtiden.

– Just nu håller vi även på med ett större uppdrag i Västervik, och vi märker att intresset av lager och logistik fortsätter att stiga, säger Niklas Wählisch, transaktionsrådgivare på Kommersiella Fastigheter.

