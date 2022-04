Robert Treutiger och Patrik Henriksson, Kommersiella Fastigheter.

Kommersiella Fastigheter expanderar och rekryterar transaktionsrådgivare

Karriär Som ett naturligt led i den tillväxtresa som Kommersiella Fastigheter nu genomgår, rekryteras Patrik Henriksson till rollen som transaktionsrådgivare i Stockholms län. Initialt kommer han tillsammans med Robert Treutiger utgöra Kommersiella Fastigheters team på fastighetsmarknaden i Stockholm.

– Vi välkomnar Patrik till vår satsning på kvalificerad fastighetsrådgivning i Stockholm- och Mälardalenregionen. Patriks kompetens kommer att tillföra mycket och komplettera övriga medarbetare på ett mycket bra sätt, säger Robert Treutiger.



Patrik Henriksson har varit verksam i fastighetsbranschen i snart 30 år med en bakgrund som fastighetsmäklare i Stockholms län. Under sin karriär som privatmäklare har han genomfört upp emot tusen transaktioner. Senast kommer Patrik Henriksson från Ludvig & Co där han förmedlat kommersiella fastigheter, skog & mark i Mellansverige.

Patrik Henriksson är certifierad kommersiell fastighetsmäklare via Mäklarsamfundet. Som transaktionsrådgivare har han kunskap inom alla fastighetssegment och utöver det besitter Patrik Henriksson även spetskompetens inom råmark, plan- och detaljplanefrågor.



– Efter snart 30 år i branschen tackar jag för förtroendet och ser fram emot en fortsatt, framgångsrik karriär i teamet hos Kommersiella Fastigheter, säger Patrik Henriksson.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

