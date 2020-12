Knut Pousette. Bild: Fastator

Knut Pousette blir ny vd för Fastator

Bolag Styrelsen för Fastator meddelar att man rekryterat Knut Pousette som ny vd för bolaget. Han tillträder den första februari 2021 och ersätter då Joachim Kuylenstierna som efter fyra framgångsrika år på vd-posten nu går tillbaka till en renodlad affärsutvecklingsroll. Ledningsgruppen utökas därmed från tre till fyra personer.

– Jag är mycket glad över att kunna presentera Knut Pousette som ny vd för Fastator. Knut är en kompetent ledare med lång erfarenhet från noterade entreprenöriella bolag inom fastighetsbranschen. Jag är övertygad om att han och nuvarande ledning tillsammans med övriga medarbetare kommer kunna leda Fastator till nästa nivå på vår tillväxtresa. Under Joachims ledning har Fastator sett en kraftig värdetillväxt och etablerat sig som ledande vad gäller att bygga nya bolag i fastighetsrelaterade segment. Bara i år har vi noterat två av våra innehav. Genom rekryteringen av Knut tar vi också ytterligare ett viktigt steg mot huvudlistan, säger Björn Rosengren, styrelseordförande för Fastator.

– Då min mor gick bort tidigare i år och min far börjar få sviktande hälsa så behöver jag ha större möjlighet att ägna tid åt familjeföretaget. vd-rollen innebär en hel del administrativt arbete, inte minst inför ett börsbyte, som jag ärligt talat helst slipper. Jag kommer nu kunna gå ner från fulltid till heltid. Jag kommer bäst till min rätt där jag kan ägna min tid åt att leta upp och skapa nya affärsmöjligheter för Fastator, kommenterar Joachim Kuylenstierna.



Knut Pousette, född 1972, har gedigen erfarenhet från tunga poster inom fastighetsbranschen, däribland i rollen som vd för fastighetskoncernen Kvalitena och genom styrelseuppdrag i bland annat noterade Stendörren Fastigheter AB och D Carnegie Co AB. Därtill har Knut mångårig erfarenhet från ideellt arbete inom skola , bland annat som styrelseordförande, stiftare och grundare av Campus Manilla liksom Ebba Brahe skolan.

– Jag ser fram emot att ta mig an rollen som vd för Fastator. Tillsammans med bolagets ledning, styrelse och medarbetare kommer min främsta prioritet vara att slutföra den påbörjade listbytesprocessen samtidigt som jag ser fortsatt goda möjligheter för tillväxt i både nya och befintliga innehavsbolag, säger Knut Pousette, tillträdande vd för Fastator.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

