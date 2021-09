Knowit hyr av Skandia Fastigheter när Sveavägen 20 uppgraderas. Bild: Skandia Fastigheter

Knowit hyr av Skandia Fastigheter när Sveavägen 20 uppgraderas

Uthyrning Uthyrningen till den börsnoterade digitaliseringskonsulten Knowit ser ut att bli en av årets större på kontorsmarknaden. Efter förvärvet av Cybercom flyttar de sommaren 2022 in på cirka 4 500 kvadratmeter i Skandia Fastigheters profilfastighet på Sveavägen 20 i Stockholm.

Annons

Knowit, som erbjuder innovativa digitala lösningar, växte i och med förvärvet av bolaget Cybercom till cirka 3 800 medarbetare, och för de 800 som är baserade i Stockholm blev det dags att hitta lokaler anpassade för ett riktigt powerhouse. För en modern verksamhet i ständig utveckling är hållbarhet, flexibilitet, läge och attraktivitet några av de viktigaste aspekterna när den framtida arbetsplatsen ska skapas.

– För oss på Knowit är läget med närhet till kommunikationer samt möjligheterna att anpassa kontorsytor utifrån nya behov en väsentlig anledning till att vi valde fastigheten på Sveavägen. Att byggnaden är miljöcertifierad var också en viktig faktor i beslutsprocessen. Vi ser fram emot att flytta in i en modern miljö som är attraktiv för våra medarbetare och som skapar förutsättningar för samarbete och affärsskapande som utvecklar oss vidare, säger Bertil Nordlund, projektansvarig på Knowit.



Fastigheten Putten 16 på Sveavägen 20, som bland annat är känd för Stockholm citys enda Mio-varuhus, SATS träningsanläggning och att nedre planen utgörs av Hötorgets t-banestation, står inför en uppgradering, där image, funktionalitet och service står i fokus.

– Vi satsar stort på våra bästa lägen just nu. Dagens hyresgäster vill ha ett anpassningsbart kontor som bidrar till deras image och där medarbetarna vill vara. Sveavägen 20 är ett bra exempel, där vi bland annat kommer att aktivera entréplanen med såväl ett coworking-koncept som hyresgästgemensamma arbets- och loungeytor samt andra former av service. Vi är självklart stolta över att ett framtidsbolag som Knowit valt att vara med på den här resan, säger Markus Pfister, fastighetschef på Skandia Fastigheter.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen