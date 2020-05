Klamparen 10 på Kungsholmen. Bild: KLP Fastigheter

KLP bygger om och nytt på Kungsholmen

Bygg/Arkitektur KLP har tecknat avtal för om- och tillbyggnad av fastigheten Klamparen 10 på Kungsholmen, före detta Stockholms tingsrätt. Sammanlagt omfattar entreprenaden cirka 25 000 kvadratmeter kontor varav drygt 5 000 är tillbyggnad med ny toppvåning, utökade flyglar och nya glasspänger.

Samtidigt öppnas byggnaden med publika ytor mot Fleminggatan.



– Vi är väldigt glada över att få möjlighet att starta ett stort och spännande projekt i tider när många stoppar sina projekt, säger Anette von Mentzer, Fastighetsdirektör på KLP Fastigheter. Det här kommer att bli en fantastisk mötesplats på Östra Kungsholmen där gedigna klassiska och K-märkta värden möter det nya och moderna.



Byggnaden som nyligen inrymde bland andra Skolverket och MSB är idag nästan helt vakant och uthyrning sker i samarbete med New Property.

Möjlighet finns här att hyra riktigt stora sammanhängande kontorsytor där man kan sitta yteffektivt, ner till åtta kvadratmeter per person. Inflyttning planeras till Q1, 2022. Byggnaden kommer att certifieras enligt Breeam-in-use. Entreprenör är In 3 prenör och byggstart sker omgående.

