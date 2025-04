Områdesbild av Wendelstrand. Bild: Klövern

Klövern växer i Göteborg – köper av Balder

Transaktioner Klövern expanderar på bostadsmarknaden i Göteborg med förvärvet av två fastigheter i Wendelstrand. Köpet gäller byggrätter för cirka 200 bostäder med planerad försäljningsstart efter sommaren.

Klövern köper fastigheterna från fastighetsbolaget Next Step Group, ett intressebolag till fastighetsbolaget Balder, i två olika transaktioner. Tillträde sker senare i år.

– Förvärvet är helt i linje med vår övergripande tillväxtstrategi. Wendelstrand är en del av vår expansion i Göteborgsregionen, med ambitionen om fler förvärv framåt, säger Rickard Langerfors, vd i Klövern.



De två fastigheterna Klövern förvärvar ligger vid Landvettersjön och innefattar byggrätter för närmare 200 bostadsrätter där den första etappen säljstartas under senare delen av året. Wendelstrand ligger mellan flygplatsen Landvetter och Göteborg och var en gång ett stenbrott. Nu sker en omvandling till ett inbjudande bostadsområde med totalt cirka 1 000 bostäder belägna nära skog och vidsträckt natur med närhet till centrala Göteborg. I hjärtat av Wendelstrand ligger nybyggda Lakehouse med gym, restaurang och coworking omgärdat av parker och Landvettersjön.

– Det känns otroligt spännande att Klövern blir en del av det unika stadsutvecklingsprojektet Wendelstrand, vi ser nu fram emot att genomföra visionen Wendelstrand tillsammans. Flera säljstarter är redan i gång och från och med i sommar kommer man kunna jobba, träna och äta i hjärtat av Wendelstrand då det nybyggda Lakehouse, som är ritad av den norska stjärnarkitektfirman Snøhetta öppnar, säger Jacob Torell, grundare av Next Step Group.



Klövern har sedan tidigare byggrätter för cirka 500 bostadsrätter i Askim söder om Göteborg. Ambitionen är att växa portföljen i Göteborgsregionen. Klövern kommer i och med förvärvet i Wendelstrand ha lokal bemanning och på sikt lokalkontor i Göteborg.



Området utvecklas av Obos, HSB, Balder, och Next Step Group och håller genomgående en hög hållbarhetsprofil. Allt från energiförsörjning till mobilitetslösningar är uppbyggt för att inte bara hålla högsta standard idag, utan över tid. Klöverns fastigheter avser att certifieras enligt BREEAM-SE Excellent.

