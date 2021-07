Klövern hyr ut 1245 Broadway i New York. Bild: Klövern

Klövern tecknar hyreskontrakt med Avalanche i New York

Uthyrning Klövern har tecknat ett hyreskontrakt med den svenska dataspelsutvecklaren Avalanche Studios Group avseende cirka 1 370 kvadratmeter kontorsyta i projektfastigheten 1245 Broadway i New York.

Hyresgästen, en svensk dataspelsutvecklare som etablerat sig i spetsen för innovativ spelutveckling, kommer att flytta in under det första kvartalet 2022 och hyresperioden är fem år.



1245 Broadway, en modern kontorsbyggnad om totalt 23 våningar belägen i hörnet av Broadway och 31st Street på Manhattan, är Klöverns största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS Development Management (GDSNY). Byggnaden certifieras enligt Leed Gold och kommer att erbjuda kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system.



– Vi är mycket glada över att kunna kommunicera att vi tecknat hyreskontrakt med Avalanche Studios Group i vårt största pågående projekt, 1245 Broadway. Vi ser att uthyrningsmarknaden börjar återhämta sig väl i New York och vi förväntar oss ytterligare uthyrningar under året, säger Klöverns finanschef Jens Andersson.



– Det perfekta läget, den härliga atmosfären och den attraktiva gestaltningen gjorde valet av vårt nya kontor i New York enkelt. Vi ser fram emot att flytta in, inspireras av vår omgivning och fortsätta att utveckla dataspel i världsklass, säger Jennie Wilund, COO på Avalanche Studios Group.

- Nicklas Tollesson

