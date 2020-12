Klövern hyr ut till Försäkringskassan i Halmstad. Bild: Wennström Lundquist Arkitekter

Klövern tecknar hyresavtal med Försäkringskassan i Halmstad

Uthyrning Klövern har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Försäkringskassan avseende cirka 2 300 kvadratmeter kontorslokaler i en planerad ny byggnad intill Lokstallarna i Halmstad. Inflyttning beräknas ske under andra kvartalet 2022.

– Vi är otroligt glada och stolta över att få förtroendet nu när Försäkringskassan i Halmstad ska byta lokaler. Lokstallarna ligger i närheten av både Halmstads stadskärna och resecentrum. Lokstallarna har under åren genomgått en stor förändring och det är med glädje vi fortsätter att leda utvecklingen av området, säger Ervin Mezei, kommersiell fastighetsförvaltare på Klövern.



Klövern har skickat in ansökan om bygglov och arbetar med att ta fram bygghandling samt förbereda marken för kommande grundläggning. Hyresavtalet är villkorat av att bygglov erhålls.



Den nya byggnaden kommer att bli fem våningar hög och bestå av kontor. Försäkringskassan kommer att förhyra största delen av huset men även Klöverns egna koncept för kontorshotell, First Office, kommer att inrymmas på byggnadens bottenplan avseende en yta om cirka 460 kvadratmeter. Totalt handlar det om drygt 2 700 kvadratmeter uthyrningsbar yta och byggnaden avses att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.



Klövern har i nära samarbete med NCC tagit fram förslaget på nybyggnationen. NCC kommer också att vara totalentreprenör för projektet.

– I samverkan med Klövern kommer vi bygga ett modernt kontor med hög hållbarhetsprofil och en spännande exteriör med stora glaspartier och band av fasadtegel, säger Robert Karlsson, affärschef på NCC Building Sverige.

