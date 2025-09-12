Bolag

Klövern ökar omsättning och resultat

Rickard Langerfors, vd för Klövern. Bild: Klövern
Av: Anthon Näsström

Klövern har redovisat siffrorna för årets andra kvartal.

Under fredagsmorgonen kom Klövern med sin Q2-rapport för 2025. Följande siffror har presenterats:

  • Enligt segmentsredovisningen uppgick kvartalets nettoomsättning till 283,3 mkr (111,0). Bruttoresultatet uppgick till 52,2 mkr (30,0). 
  • Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 23,7 mkr (-19,3) och rörelsemarginalen var 8,4 procent (-17,3). Kvartalets resultat uppgick till 17,6 mkr (-25,2).
  • Enligt segmentsredovisningen uppgick kvartalets nettoresultat per aktie till 0,09 kronor (-0,16).
  • Enligt IFRS uppgick nettoomsättningen under kvartalet till 52,1 mkr (56,0). Bruttoresultatet under kvartalet uppgick till 32,9 mkr (36,9).
  • Enligt IFRS uppgick rörelseresultatet under kvartalet till 4,4 mkr (-12,3). 
  • Enligt IFRS uppgick orealiserade värdeförändringar till 112,9 mkr (50,5) under kvartalet. Exploateringsfastigheter redovisas till anskaffningsvärde, samtidigt finns projekt med ett marknadsvärde överstigande anskaffningsvärdet med 531,6 mkr.
  • Enligt IFRS uppgick kvartalets nettoresultat till 69,3 mkr (4,1).
  • Enligt IFRS uppgick kvartalets nettoresultat per aktie till 0,35 kronor (0,03).

Klövern är numera ett bostads- och utvecklingsbolag som utvecklar hållbara bostäder för försäljning och egen förvaltning. Portföljen består av byggrätter för 18 200 bostäder främst i Stockholmsområdet men även i Västerås, Uppsala, Göteborg, Malmö, Linköping och Nyköping.

