Klövern ökar omsättning och resultat

Klövern har redovisat siffrorna för årets andra kvartal.

Under fredagsmorgonen kom Klövern med sin Q2-rapport för 2025. Följande siffror har presenterats:

Enligt segmentsredovisningen uppgick kvartalets nettoomsättning till 283,3 mkr (111,0). Bruttoresultatet uppgick till 52,2 mkr (30,0).

Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 23,7 mkr (-19,3) och rörelsemarginalen var 8,4 procent (-17,3). Kvartalets resultat uppgick till 17,6 mkr (-25,2).

Enligt segmentsredovisningen uppgick kvartalets nettoresultat per aktie till 0,09 kronor (-0,16).

Enligt IFRS uppgick nettoomsättningen under kvartalet till 52,1 mkr (56,0). Bruttoresultatet under kvartalet uppgick till 32,9 mkr (36,9).

Enligt IFRS uppgick rörelseresultatet under kvartalet till 4,4 mkr (-12,3).

Enligt IFRS uppgick orealiserade värdeförändringar till 112,9 mkr (50,5) under kvartalet. Exploateringsfastigheter redovisas till anskaffningsvärde, samtidigt finns projekt med ett marknadsvärde överstigande anskaffningsvärdet med 531,6 mkr.

Enligt IFRS uppgick kvartalets nettoresultat till 69,3 mkr (4,1).

Enligt IFRS uppgick kvartalets nettoresultat per aktie till 0,35 kronor (0,03).

Klövern är numera ett bostads- och utvecklingsbolag som utvecklar hållbara bostäder för försäljning och egen förvaltning. Portföljen består av byggrätter för 18 200 bostäder främst i Stockholmsområdet men även i Västerås, Uppsala, Göteborg, Malmö, Linköping och Nyköping.