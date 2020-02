Rutger Arnhult, vd för Klövern. Bild: Klövern

Klövern ökar i New York – köper för 1,78 miljarder

Transaktioner Klövern har förvärvat alla andelarna i en bostadsrättsförening som äger en 14 våningar hög bostadsbyggnad på Manhattan. Byggnaden, som omfattar cirka 8 300 kvadratmeter, har adressen 417 Park Avenue och ligger i hörnet av Park Avenue och East 55th Street.

Förvärvet görs i samarbete med den lokalt baserade fastighetsutvecklaren GDSNY. Var och en av de 29 andelsägarna sålde sina andelar till Klövern/GDSNY genom enskilda försäljningskontrakt. Den totala köpeskillingen för alla andelarna summerar till 184 miljoner dollar, motsvarande 1 785 miljoner kronor.



Klövern och GDSNY utvärderar en framtida utveckling av fastigheten.

– Vi är exalterade över att kunna fortsätta addera premiumtillgångar i New York med våra partners GDSNY. Det här är den fjärde projektfastigheten vi förvärvar på Manhattan, efter två förvärv under 2018 och ett förvärv under 2019, säger Rutger Arnhult, vd för Klövern.



Förvärvet finansieras initialt huvudsakligen med banklån.

