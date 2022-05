Bild: Istock

Klövern köper för 1,2 miljarder

Transaktioner Bostadsbolaget Klövern förvärvar närmare 500 hyresbostäder i attraktiva lägen i Solna och på Värmdö utanför Stockholm av fastighetsbolaget Broskeppet. Affären genomförs som en apportemission.

– Med denna affär välkomnar vi Broskeppet som nya ägare i Klövern. Samtidigt får vi in ett mycket intressant bestånd av hyresbostäder i attraktiva lägen i Stockholmsregionen, säger Patrik Mellgren, vd på Klövern.



Det handlar om 321 lägenheter i Solna i fastigheten Rovan 2 samt 156 lägenheter på Värmdö, fastigheten Brunn 1:852. Lägenheterna har en total boarea om cirka 19 900 kvadratmeter och ett underliggande fastighetsvärde om drygt 1 200 miljoner kronor. När bostäderna är färdigställda uppgår det förväntade driftnettot till cirka 37 miljoner kronor per år.

– Lägenheterna vi förvärvar av Broskeppet är välanpassade till efterfrågan i respektive område. I Solna får vi ett bestånd med ett mycket bra kommunikationsläge precis vid T-banan. Bostäderna på Värmdö riktar sig mot seniorer – 55 plus – som förväntas ha låg omflyttning och stabil ekonomi, säger Patrik Mellgren.

– Det är med stor glädje som vi genom affären blir delägare i Klövern. Bolaget har potential att bli ett av Sveriges största bostadsbolag. Klöverns attraktiva och vällokaliserade byggrätter i kombination med dess stabila struktur lägger grunden för en mycket intressant framtid, säger Sebastian Hesselroth, vd på och medgrundare till Broskeppet Bostad.



I Huvudsta i Solna ligger fastigheten Rovan 2 med 292 är bostadslägenheter och 20 minilägenheter. Två tredjedelar av lägenheterna hyrs ut genom så kallade blockhyresavtal. Här finns ett bra utbud av service i Huvudsta centrum och T-bana vid centrum.



Värmdo Brunn 1:852 är ett projekt om 156 lägenheter i flerbostadshus beläget i Brunn, Värmdö kommun utanför Stockholm. Brunn är ett bostadsområde med mixad bebyggelse goda kommunikationer. Projektet är under uppförande och kommer att stå färdigt under 2022/2023. Första etappen var klar 2021 och är fullt uthyrd.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

