Rutger Arnhult, vd för Klövern. Bild: Klövern

Klövern köper 50 procent av self storage-bolag

Bolag Klövern har tecknat avtal om att köpa 50 procent av aktierna i self storage-bolaget Servistore för 18,5 miljoner kronor. Det egna varumärket Big Pink kommer att överföras till Servistore.

Servistore har nio anläggningar i Sverige, med en tionde på gång som öppnar i Visby i mars 2021. Bolaget har totalt cirka 20 000 kvadratmeter self storage-yta på sex orter.



Klövern har sju self storage-anläggningar i Sverige, med en total yta på cirka 7 000 kvadratmeter, som bedrivs under varumärket Big Pink. Dessa anläggningar kommer att digitaliseras av Klövern, för att sedan namnändras och överföras till Servistore. En ytterligare anläggning planeras att öppnas i Nyköping i mars 2021. Därutöver finns ett antal olika lokaler i Klöverns fastighetsbestånd som utreds för self storage-verksamhet.



– Servistore är en innovativ aktör inom self storage-branschen som erbjuder en helt digital kundresa, riktad både till privatpersoner och företag. Det är glädjande att vi funnit en partner att utveckla self storage-produkten tillsammans med, säger Rutger Arnhult, vd på Klövern.



– Vi är glada att få med Klövern som delägare i Servistore och är övertygade om att detta kommer ge ännu fler expansionsmöjligheter för nya anläggningar. Servistore startade sin verksamhet 2006. Vi lanserade redan 2016, som första operatör i Sverige, vad vi anser är nästa generation av self storage och detta har vi fortsatt att utveckla sedan dess. Utgångspunkten är enkelhet, man ska som kund ha möjligheten att boka, betala och tillträda förråd när det passar en själv, säger Ivan Elgstrand, vd på Servistore.

