Klövern höjer utdelningen

Publicerad den 14 Februari 2018

Bolag Efter att ha presenterat ett bokslut med ökade intäkter och ökat resultat före skatt med 17 procent förslår Klövern en ökad utdelning på sin stamaktier, från 40 öre till 44 öre.

Bild: Klövern

Rutger Arnhult Rutger Arnhult

Klövern: Bokslutskommuniké januari - december 2017



# Intäkterna ökade med 5 procent till 3 029 mkr (2 876).



# Driftöverskottet ökade med 6 procent till 2 006 mkr (1 891).



# Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 1 263 mkr (1 180).



# Resultatet före skatt ökade med 17 procent till 3 211 mkr (2 756) och resultatet efter skatt ökade med 16 procent till 2 611 mkr (2 259), motsvarande 2,53 kr (2,11) per stamaktie.



# Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 913 mkr (1 709).



# Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 546 mkr (603).



# Efter tillträde av 27 fastigheter för 2 116 mkr, frånträde av 54 fastigheter för 1 796 mkr och investeringar på 1 489 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 42 961 mkr.



# Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 (2,9) och den justerade soliditeten ökade till 38,5 procent (36,7).



# EPRA NAV ökade med 20 procent till 14,07 kr (11,70).



# Styrelsen föreslår en utdelning om 0,44 kr (0,40) per stamaktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0,11 kr och en utdelning om 20,00 kr (20,00) per preferensaktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 5,00 kr.



Vd:n Rutger Arnhult kommenterar:



– Klövern redovisar ett solitt resultat för 2017. Resultatet före skatt om 3 211 mkr motsvarar en ökning med 17 procent. Vi har fortsatt vårt arbete med att fokusera fastighetsportföljen till de starkaste tillväxtregionerna. Under året har vi genomfört transaktioner omfattande 81 fastigheter och sedan halvårsskiftet 2016 har vi sålt 66 fastigheter, samtidigt som vi förvärvat 57 fastigheter och haft en fortsatt hög takt i projektutvecklingen.



– Under 2017 har vi varit fortsatt mycket aktiva på transaktionsmarknaden. Klöverns totala fastighetsvärde är idag till 98 procent lokaliserat till våra tolv utvalda tillväxtorter. På dessa orter har den genomsnittliga befolkningstillväxten sammantaget legat över 15 procent de senaste 10 åren. Under inledningen av 2017 förvärvade Klövern ytterligare ett antal fastigheter i Göteborg och under året har vi därutöver genomfört tilläggsförvärv ibland annat Stockholm, Malmö, Norrköping och Uppsala.



– Stockholmregionen (inklusive Uppsala) utgör nu 50 procent av den totala portföljen följt av Göteborg som står för 9 procent och Linköping med 7 procent. Totalt har vi under året förvärvat 27 fastigheter och sålt 54 fastigheter. Våra försäljningar har inneburit att vi helt lämnat sju orter, bland annat Karlskrona. Under det fjärde kvartalet ingick Klövern även avtal om att förvärva en kontorsfastighet i Köpenhamn, till ett underliggande fastighetsvärde om 620 miljoner DKK, vilken tillträddes i februari.



– Ekonomin i Sverige visar fortsatt styrka. Efterfrågan på moderna kontor är god samtidigt som kontorslokaler av sämre standard som blivit tomställda ofta konverteras till bostäder. Hyresnivåerna stiger vilket i sin tur driver upp fastighetsvärdena. Framförallt utvecklar sig hyresnivåerna och fastighetspriserna starkt i Stockholmregionen, speciellt i Stockholms innerstad. Vi ser nu en allt tydligare trend vad gäller lokalsökningar utanför de centralare delarna av Stockholm vilket är en effekt av de allt högre hyresnivåerna. Detta kommer att gynna bolag med fastigheter i stadens kringliggande arbetsområden såsom Klövern med kontorsbestånd i Söderstaden (Globen), Solna, Kista och Täby.



– Kreditmarknaden är tudelad. Kreditinstituten visar en hygglig aptit på att finansiera fastighetsbolag. Klöverns räntetäckningsgrad är hög och uppgick under året till 2,9 med en genomsnittlig ränta på 2,5 procent medan räntebindningen uppgick till 2,8 år och kapitalbindningen till 3,0 år.



– För 2017 redovisar vi en positiv nettoinflyttning om 54 mkr vilket är klart starkare än 2016 då den uppgick till 20 mkr. Därutöver har vi under det fjärde kvartalet 2017 tecknat ytterligare hyresavtal med inflyttning under 2018/19, bland annat i Kista med Novartis och Nordic Choice. Samtidigt noterar vi på många marknader nya rekord vad det gäller hyresnivåer. Vårt förvaltningsresultat landade på 1 263 mkr, motsvarande en ökning med 7 procent. Ett i grunden stabilt driftöverskott fick stöd av en positiv nettoinflyttning, en stark hyresutveckling, förvärv och låga räntor.



– Klövern har en projektvolym som är relativt stabil med en årlig volym om cirka 1,5 mdkr. Några av de idag mest omfattande projekten är en hotell- och mässanläggning i Göteborg, kontorsprojekten S7 i Västerås och Kopparhusen i Norrköping samt ombyggnationen av ett kontorshus i Solna åt EU-myndigheten ECDC. Klöverns tio största projekt omfattar investeringar om 1,5 mdkr och cirka 74 000 kvadratmeter. Projektutvecklingen, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog under 2017 med värdeökningar om 546 mkr vilket vi anser att man ska se som en del av vårt rörelseresultat.



– Inom Klövern Living arbetar vi med ett stort antal bostadsprojekt där de första projektstarterna planeras under det andra halvåret 2018. Pågående detaljplaneprocesser omfattar över 5 000 lägenheter. Klövern planerar att starta produktion av 100-200 lägenheter 2018 och 300-500 lägenheter 2019/2020.



– Klöverns finansiella styrka förbättrades ytterligare under året. Den justerade soliditeten uppgick till 38,5 procent vid slutet av det fjärde kvartalet, att jämföra med 36,7 procent ett år tidigare. Samtidigt minskade belåningsgraden från 60 procent till 58 procent. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 14,07 kr den 31 december, motsvarande en ökning med 20 procent under året.



– Sammantaget är vi nöjda med både resultatet under 2017 och den strukturmässiga renodling vi lyckats genomföra under de senaste två åren. Vi ser med tillförsikt fram emot en fortsatt stabil utveckling under 2018 och hoppas på att vi ska lyckas landa några lite större uthyrningar och förhoppningsvis även några ytterligare förvärv.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

