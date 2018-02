Klövern höjer bud på Tobin

Publicerad den 12 Februari 2018

Bolag I fredags morse kom Klöverns budpliktsbud på Tobin Properties. Sent på fredagskvällen höjde Klövern budet.

Bild: Klövern

Rutger Arnhult Rutger Arnhult

Det första budet låg på 20 kronor per stamaktie och 108,50 kronor per preferensaktie. Det reviderade budet ligger på 22,65 kronor per stamaktie och 108,50 kronor per preferensaktie.



Klövern har 40 procent av aktierna och 42 procent av rösterna i Tobin, efter den stundande företrädesemissionen beräknas Klövern ha 35 respektive 36 procent.



Premiemässigt motsvarar Klöverns reviderade erbjudande en premie om cirka 11,0 procent jämfört med stängningskursen om 20,40 kronor på First North Premier avseende stamaktierna i Tobin Properties samt en premie om 0,0 procent jämfört med stängningskursen om 108,50 kronor på First North Premier avseende preferensaktierna av serie A i Tobin Properties den 8 februari 2018.



- Kopplat till Klöverns ambition att satsa på bostadsutveckling genom Klövern Living har det uppkommit en unik möjlighet för Klövern att positionera sig på den viktiga Stockholmsmarknaden. En investering av Klövern i Tobin Properties är inte ett uttryck för att bostadsmarknaden har bottnat ur, tvärtom är det ett sätt att dra nytta av framtida möjligheter som en troligtvis svag marknad under 2018 kommer att erbjuda. Tobin Properties har ett mycket duktigt utvecklingsteam som med starkare finansiella muskler kan ta till vara de möjligheter som kan komma att uppstå i kölvattnet av en svagare bostadsmarknad, säger Rutger Arnhult, vd på Klövern.



