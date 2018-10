Klövern: Förvaltningsresultat upp nio procent

Publicerad den 19 Oktober 2018

Bolag Klövern redovisar ett stabilt tredje kvartal. Både intäkterna och förvaltningsresultatet stiger med nio procent.

Bild: Klövern

Rutger Arnhult. Rutger Arnhult.

Intäkterna ökade till 813 mkr (743) under årets tredje kvartal. Intäktsökningen förklaras främst av förvärv och nettoinflyttning, men även av stigande hyresnivåer. För jämförbart bestånd uppgick intäkterna till 664 mkr (637).



Fastighetskostnaderna uppgick till 233 mkr (222). För jämförbart bestånd uppgick fastighetskostnaderna till 202 mkr (200). Centrala administrationskostnader uppgick till

28 mkr (28).



Driftöverskottet ökade till 580 mkr (521). För jämförbart bestånd uppgick driftöverskottet till 462 mkr (437). Överskottsgraden uppgick till 71 procent (70). Förvaltningsresultatet, d v s resultat exklusive värdeförändringar, resultat, bostadsutveckling och skatt, uppgick till 367 mkr (336).



Driftöverskottet och förvaltningsresultatet påverkades positivt av förvärv, nettoinflyttning och stigande hyresnivåer.



Resultatet före skatt uppgick till 644 mkr (692) och påverkades av värdeförändringar om 271 mkr (346) på fastigheter och 44 mkr (16) avseende derivat.



Vd Rutger Arnhult:

– Klövern levererar återigen ett starkt resultat. Samtliga geografiska marknader visar styrka. Den omfattande renodlingen av det svenska beståndet är nu genomförd vilket öppnar upp för nya affärer. Samtidigt har en internationell expansion inletts genom förvärv i Köpenhamn och New York.

– Sammantaget har såväl årets första nio månader som det tredje kvartalet varit bra. Affärstempot har varit högt. Vi har fullföljt vår svenska renodling och etablerat oss på två nya intressanta utlandsmarknader. Därutöver har vi under inledningen av oktober lagt ett väl förankrat bud på fastighetsbolaget Agora vilket förstärker Klöverns position på ett antal orter med fastigheter för vilka vi ser spännande utvecklingsmöjligheter genom våra lokalt baserade förvaltnings- och projektorganisationer.



– Samtliga våra geografiska marknader utvecklas fortsatt bra. Särskilt stark upplever vi hyresmarknaden vara i Stockholm och Uppsala. Det är glädjande att den positiva utvecklingen i Kista håller i sig. Det har varit fortsatt högt tempo i uthyrningen. Senast i raden av större uthyrningar var ett hyresavtal med Samsung om etablering av deras nya svenska huvudkontor i fastigheten Kista Gate i Kista Science City. I Kista Gate har under 2017 och 2018 även tecknats hyresavtal med bland annat Baxter Medical, Climeon, Celgene och Novartis.



– Vi har under året fortsatt att renodla och fokusera fastighetsbeståndet i Sverige. Under 2016-2018 har Klövern sålt över 80 fastigheter och helt lämnat ett tiotal mindre orter. Senast i raden av avyttringar var fastighetsbestånden i Härnösand, Sollefteå och Falun som frånträddes den 31 augusti. Klövern är nu verksamt på 14 orter. Av det totala fastighetsbeståndet är hela 95 procent beläget i vad vi betecknar som större städer, dvs. med mer än 100 000 invånare. Storstadsregioner, dvs. med mer än en miljon invånare - i Klöverns fall Stockholm/Uppsala, Göteborg, Köpenhamn/Malmö och New York - utgör närmare 70 procent av fastighetsbeståndet. Under 2018 har vi med kraft etablerat oss i Köpenhamn. Under det tredje kvartalet tillträdde Klövern ytterligare fyra fastigheter i den danska huvudstaden för totalt drygt en miljard kronor. Vid slutet av kvartalet uppgick värdet på vår fastighetsportfölj i Köpenhamn till 3,7 miljarder kronor vilket gör staden värdemässigt till Klöverns tredje största. Vi har under året också tagit ett par steg in på den amerikanska marknaden genom förvärv av två projektfastigheter på Manhattan i New York. Ambitionen är att utveckla totalt cirka 20 000 kvadratmeter högkvalitativa kontor.



– Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) fortsätter att utvecklas väl och uppgick per den 30 september till 15,31 kr, motsvarande en ökning med 9 procent sedan årsskiftet och 17 procent under de senaste 12 månaderna.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Något förbättrat resultat för Atrium Ljungberg Bolag Atrium Ljungberg presenterar en stabil rapport för årets tre första kvartal, resultat och driftöverskott harmonierar i princip perfekt med motsvarande period förra året.