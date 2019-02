Klockarbäcken vill avsluta bolaget

Bild: Klockarbäcken

Publicerad den 13 Februari 2019

Klockarbäcken äger i nuläget endast fastigheten Bildhuggaren 1 i Vaggeryds kommun.

Bolag Klockarbäcken, som Catella bildade 2015, planerar nu att avveckla bolaget och dela ut överskottet till aktieägarna.

Klockarbäcken bildades under 2015 med syfte att erbjuda sina aktieägare en hög och regelbunden aktieutdelning. I anslutning till bolagets bildande förvärvades fastigheten Lagret 1 i Umeå kommun och under 2016 förvärvades ytterligare en fastighet, Bildhuggaren 1 i Vaggeryds kommun.



Sedan bolaget bildades har bolaget lämnat aktieutdelning med kvartalsvisa utbetalningar. Bolaget har sammantaget betalat vinstutdelning med 22:25 kronor per aktie. Vid den senaste årsstämman den 9 maj 2018 beslutades om en aktieutdelning om 7 kronor per aktie motsvarande 1:75 kronor per aktie och utbetalningstillfälle. Nästkommande beslutade utbetalning sker den 15 april 2019.



Den försäljning av fastigheten i Umeå som Klockarbäcken gjorde under senhösten 2018 innebar att bolaget frigjorde kapital men också att bolaget förlorade sin förmåga att lämna aktieutdelning på nuvarande nivå.



I enlighet med vad styrelsen tidigare kommunicerat har ansträngningar gjorts för att hitta en ersättningsinvestering som till sin karaktär och kvalité skulle möjliggöra att Klockarbäcken även framgent skulle kunna erbjuda en hög och regelbunden utdelning. Målsättningen har varit att förvärva en eller flera moderna fastigheter med långa hyresavtal samt att genomföra dessa affärer på en sådan prisnivå att Klockarbäcken skulle få ett positivt kassaflöde i den storleken att en aktieutdelning på nuvarande nivå skulle säkerställas under flera år. Ytterligare en målsättning var att uppnå en tillräcklig storlek för att kunna genomföra en marknadsnotering av bolagets aktie.



Styrelsen kan dessvärre konstatera att de ansträngningar som gjorts att hitta förvärvsobjekt som uppfyller Klockarbäckens behov inte givit något resultat. Styrelsen har därför beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 13 mars 2019.



Styrelsen förslag till stämman är att Klockarbäcken avvecklas och att bolagets egna kapital återbetalas till bolagets aktieägare. Styrelsens förslag är att detta sker genom;



# En nedsättning av bolagets aktiekapital genom inlösen av 880 000 aktier (inlösen av 2/3 av bolagets aktier) till ett inlösenbelopp per aktie om 97 kronor i syfte att erhållna likvida medel från försäljningen av Umeå Lagret 1 i sin helhet återbetalas till Klockarbäckens aktieägare;

# Att bolagets fastighet Vaggeryd Bildhuggaren 1 avyttras;

# Att bolaget likvideras efter försäljningen av fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1 syftande till att återbetala de likvida medel som därvid frigörs.

