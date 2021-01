Klaus Hansen Vikström. Bild: Peter Knutson.

Klaus Hansen Vikström lämnar Fabege

Bolag Klaus Hansen Vikström har sedan 2019 verkat som extern vice vd och affärsutvecklingschef för Fabege, men har nu beslutat sig för att övergå helt till egen verksamhet från och med 1 maj 2021.

Klaus Hansen Vikström har sedan han kom in i bolaget 2006 bidragit starkt till utvecklingen av både Fabege som bolag och till utvecklingen av bland annat Arenastaden och Flemingsberg. Många stora kunder har hittat till Fabeges fastigheter och områden tack vare ett gediget arbete under Klaus Hansen Vikströms ledning.



– Klaus affärssinne och förmåga att bygga relationer har varit en viktig del av framgången i byggandet och utvecklingen av våra områden, inte minst Arenastaden. Vårt team kring affärsutveckling och uthyrning står väl rustade inför framtiden och jag tackar Klaus för hans stora engagemang och driv under alla år och de värden han har varit med att skapa, säger Stefan Dahlbo, vd och koncernchef för Fabege.



– Det har varit 15 fantastiska år på Fabege och bolaget kommer alltid att ligga mig varmt om hjärtat. Så mycket vi har åstadkommit och roliga utmaningar vi upplevt längs vägen. Men var sak har sin tid. Nu ser jag fram emot en friare roll som konsult och förhoppningsvis en ny Ironman-tävling på Hawaii 2023, säger Klaus Hansen Vikström.



Rekryteringen av efterträdare har inletts.

