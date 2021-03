Klartecken för halvön på Masthuggskajen. Bild: Kanozi Arkitekter

Klartecken för halvön på Masthuggskajen

Bygg/Arkitektur Nu är det klart hur den två hektar stora halvön på Masthuggskajen ska byggas. Älvstranden Utveckling blir byggherre för all grundläggning på halvön. Alla avtal med de inblandade byggaktörerna är klara och nu väntar en upphandling av entreprenören som ska utföra konstruktionsarbetet.

– Genom den här lösningen kommer halvön att byggas på ett rationellt och smart sätt. Göteborgs Stad får en halvö till ett fast pris där de risker som alltid är förknippade med sådana här stora projekt fördelas mellan Älvstranden Utveckling och de privata byggaktörerna på Masthuggskajens halvö, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling.



En utbyggnad av Masthuggskajen är sedan tidigare beslutad av Göteborgs stad. Normalt sett står staden för grundläggningen av gator, trottoarer och parker, medan byggaktörerna står för husens grundläggning. En process som kan innebära gränsdragnings- och samordningsproblem när flera olika entreprenörer ska samsas på samma plats.

– När det nu handlar om en helt ny yta i vattnet med en tekniskt komplicerad konstruktion är det ekonomiskt och kvalitetsmässigt bättre att bygga allt i en sekvens. Nu genomför vi all grundläggning på halvön och får då kontroll på ekonomi, teknik och tidplan. Det innebär en ökad attraktionskraft för den stora entreprenad som ska upphandlas, säger Lena Andersson.



Älvstranden Utveckling har kommit överens med Stena Fastigheter, Riksbyggen och Elof Hansson Fastigheter om grundläggningen av deras kvartersmark, och med trafikkontoret om allmän plats. Upphandlingen av en samlad entreprenad för den nya halvön startar i mars och beräknas vara klar under året.

– Det är ett styrkebesked för oss som bolag och för staden att vi på ett effektivt sätt tar oss an utmaningen att bygga en ny halvö i älven. Det är en viktig pusselbit när staden närmar sig vattnet, säger Tomas Bolling Nilsson (M), styrelseordförande i Älvstranden Utveckling.



Halvön på Masthuggskajen kommer att bestå av fyra fastigheter och allmän platsmark. Fastigheterna ägs av Stena Fastigheter, som bygger hyresrätter, skola, lokaler för restauranger och caféer samt kontor och Riksbyggen som ska uppföra bostadsrätter. Elof Hansson Fastigheter kommer tillsammans med Alecta Fastigheter att bygga kontorshusen Global Business Gate.

– Detta känns riktigt bra. Det är ett stort kliv framåt för genomförandet av vårt kontorsprojekt Global Business Gate som ska ta plats på halvön och stå färdigt från och med 2025, säger Lennart Hedström, vd för Elof Hansson Fastigheter.



Riksbyggen ska uppföra bostadsrätter på halvön.

– Vi ser fram emot att bygga attraktiva bostadsrätter i ett av Göteborgs bästa och mest spännande lägen. I bottenplanen bygger vi lokaler för olika verksamheter för att skapa kvarter med liv och rörelse för både boende och besökare, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen.



Stena Fastigheter har en lång tradition av att verka i området och har en central roll när området utvecklas.

– Det känns fantastiskt roligt att vi tar ett stort kliv framåt i utvecklingen av Masthuggskajen. Masthuggskajen har varit vårt hem i över 50 år. Här finns vårt hjärta. Nu får vi äntligen dela kajen med alla göteborgare, säger Agneta Kores, vd för Stena Fastigheter Göteborg.



Grundläggningsarbetet planeras starta 2022. Inflyttningen i de första kontorslokalerna kan ske 2025 och i de första bostäderna 2026.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

