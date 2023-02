Ylva Sarby Westman är vd för Neobo som kommer att noteras den 10 februari. Bild: SBB/Neobo

Klart: Neobo noteras den 10 februari

Bolag SSB:s avknoppade bostadsbolag Neobo kommer att ha sin första handelsdag på First North fredagen den 10 februari. Bolaget redovisar inför noteringen bland annat att bolagets fastighetsvärde sjönk med strax över tre procent under det fjärde kvartalet.

Bolagets fastighetsportfölj per dagen för bolagsbeskrivningen består av 268 fastigheter som per 30 september 2022 hade ett samlat marknadsvärde om 15,8 miljarder kronor. Per 31 december 2022 värderades fastighetsbeståndet, av externa auktoriserade värderare, till 15,3 miljarder kronor.



Bostadsfastigheter står för 95 procent av fastighetsvärdet och resterande värde utgörs i huvudsak av samhällsfastigheter. Neobo har, per gårdagens datum, ingått nya kreditavtal om 7,4 miljarder kronor varav cirka 80 procent är räntesäkrat. De nya kreditavtalen innebär att Neobo har en genomsnittlig kapitalbindningstid om 4,1 år, en genomsnittlig räntebindning på 1,7 år och en genomsnittlig ränta om 2,5 procent.



Neobo kommer genom noteringen att bli ett av de största renodlade noterade bostadsbolagen i Sverige, baserat på marknadsvärdet av fastigheterna, skriver bolaget.



Neobo är ett fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter över hela Sverige. Bolagets affärsidé går ut på att förvalta och förädla bostäder i kommuner med befolkningstillväxt, god sysselsättningsgrad och en stabil hyresmarknad.



Långsiktig värde- och kassaflödestillväxt ska uppnås genom att vara en aktiv fastighetsägare i orter där människor vill bo, arbeta och leva. Neobo ska vidare vara en långsiktig och trygg hyresvärd som arbetar aktivt med hållbarhet för att bidra till en god samhällsutveckling.

