Klart med Trianons första kontorshyresgäst i Multihuset

Uthyrning Trianon har tecknat hyresavtal med en aktör inom telekom i Multihuset på Limhamn. Företaget One Sell blir därmed första kontorshyresgästen i Multihuset.

Trianon har tecknat ett treårigt avtal om uthyrning av kontorslokaler i Multihuset på Limhamn. Den nya aktören One Sell flyttar senast juni in sin verksamhet inom telekom innefattande bland annat telemarketing och kundtjänst.

– Det känns väldigt bra att välkomna första kontorshyresgästen till Multihuset på Limhamn. Vi har dessutom förhandlingar igång med ytterligare hyresgäster och upplever en stor efterfrågan på lokaler för närvarande, säger Olof Andersson, vd för Trianon.

– Jag är mycket glad för att ha fått möjligheten att flytta kontoret till denna inspirerande miljö. Utsikten, läget och de fräscha lokalerna kommer att bli en fantastisk miljö för oss, säger Jason Grannum, vd för One Sell.

