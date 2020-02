Bilden är en skiss som visar vilket område som omfattas. Bild: Lunds kommun

Klart för ny station på Klostergården

Bygg/Arkitektur Nu kan Klostergårdens station i Lund börja byggas. Det beslutade kommunstyrelsen den 4 februari. Det som ska byggas är en nedbantad version av det första förslaget, men stationen kan vidareutvecklas i framtiden när området runt Källby exploateras.

– Det här är ett nedbantat men fullt funktionellt alternativ med avsevärt lägre investeringskostnad. Byggandet av stationen är viktigt för såväl Klostergårdens utveckling som för hela Lund och möjliggör för fler Lundabor att använda tåget, säger Fredrik Ljunghill (M), kommunalråd.



Källby och sydvästra Lund ses som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort i framtiden. Den nya stationen blir en central del i områdets utveckling – nya bostäder, service och kontor ska skapas i närområdet.



Det är Trafikverket som bygger stationen och Lunds kommun är beställare och medfinansiär. Bygget omfattar själva stationen och området runt omkring. Dessutom påbörjas i detta skede en tunnelförbindelse för bussar, cyklister och gående under järnvägen i Sunnanvägens förlängning, söder om stationen. Tunneln är beslutad i en detaljplan. Stationen ska bli trygg, ljus och tillgänglig. Vinklade trappor leder upp till perrongerna och det finns också ramper för rörelsehindrade. Runt stationen uppförs bullerskydd.

– Det är skönt att vi har ett beslut från kommunstyrelsen när det gäller avtalet. Nu kan vi arbeta vidare med Klostergårdens station som blir en viktig del i utbyggnaden av Källby och sydvästra Lund. Trafikverket bygger stationen, med det sker i samarbete med Lunds kommun, säger Per Eneroth, gatuchef i Lunds kommun.



Trafikverkets ombyggnad till fyra spår mellan Lund och Arlöv går snart in i nästa etapp som är mellan Flackarp och Lund. Arbetena runt Klostergårdens station börjar nu under våren. 2024 ska spårutbyggnaden och stationen vara färdiga.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen