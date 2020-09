Parkstråket. Bild: Semrén&Månsson

Klart för inflyttning i landets största coliving-hubb

Bostäder I Wallenstams nyproduktion Parkstråket i Haninge, strax söder om Stockholm, är nu 17 delningslägenheter snart inflyttningsklara. Intresset är stort för Colive-hubben som är inflyttningsklar i november. I samband med fördelningen av hyresgäster i delningslägenheterna används ett innovativt och forskningsbaserat matchningsverktyg med ambitionen att para ihop hyresgäster som passar särskilt bra tillsammans för ökad trivsel.

– Genom vårt delägande i Colive vill vi möta det ökade intresset som vi ser för nya boendelösningar, Parkstråket i Haninge blir det första projektet som nu sjösätts. Delningslägenheterna är en smart, yteffektiv och modern boendeform som bidrar till att avhjälpa bostadsbristen för unga vuxna, främja sociala relationer och umgänge, säger Mathias Aronsson, vice vd på Wallenstam.



I Haninge bygger Wallenstam totalt sett 285 hyreslägenheter i projektet Parkstråket som nu är under successiv inflyttning. I de 17 delningslägenheterna som Colive hyr ut bor hyresgästerna tillsammans i fullt möblerat boende för fem till sex personer. Utöver ett privat låsbart rum har hyresgästen tillgång till gemensamma ytor som vardagsrum och kök. Dessutom ingår en stor gemensam loungeyta för alla i hubben, regelbunden städhjälp, Wi-Fi och communityaktiviteter.



– Ambitionen är att skapa en riktigt bra boendeupplevelse med hög livskvalitet. Här ger vi våra hyresgäster ett hem som bidrar till gemenskap utan att tumma på den personliga integriteten, säger Katarina Liljestam Beyer, COO och medgrundare på Colive.



Alla bostadssökande genomgår en objektiv, fördomsfri och personlig roomiematchning för att öka förutsättningarna för att alla ska trivas så bra som möjligt i den delade lägenheten.



– Sedan jag flyttade in hos Colive har jag tänkt mycket på hur fysiskt utrymme påverkar våra relationer. Att bo med andra underlättar verkligen att uppehålla ett rikt socialt liv. De jag bor och delar gemensamma ytor med, samt smidigheten i att flytta in med bara tre väskor då allt annat finns på plats är den stora anledningen till att jag valt att vara en coliver, säger Anton Linderholm, boende i en Colive-hubb i Stockholmsområdet.



Lägenheterna i Parkstråkets Colive-hubb hyrs ut via colive.se.

