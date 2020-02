Fastigheten Solna Polisen 2. Postnord har nu formellt sagt upp sitt hyrresavtal. Bild: Delarka

Klart: Delarka säljer enda fastigheten

Bolag Vid extra bolagsstämma under fredagen klubbades Delarkas försäljning av fastigheten Solna Polisen 2.

Vid extra bolagsstämma idag den 28 februari 2020 i Delarka Holding AB beslutade stämman att godkänna att Bolaget avyttrar samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Delarka Fastighet AB, ägare av fastigheten Solna Polisen 2.



Försäljningen skall baseras på ett underliggande fastighetsvärde om minst 1 525 miljoner kronor efter beaktande av latent skatt. Köparens tillträde av aktierna i Delarka Fastighet AB beräknas kunna genomföras under andra halvan av mars eller under april 2020, och sker tidigast den 20 mars 2020.



Styrelsen avser att föreslå att en så stor andel av likviden från försäljningen som möjligt, efter avdrag för kostnader, skiftas ut till aktieägarna. Styrelsen avser att återkomma med mer information om omfattningen och formerna för utdelningen så snart detta är fastställt och efter att försäljningen har slutförts. Styrelsen har som målsättning att skifta ut den större delen av likviden från försäljningen under tredje kvartalet 2020.



Med anledning av försäljningen har Bolagets årsstämma senarelagts till den 5 maj 2020.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

