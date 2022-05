Visionsbild av halvön på Masthuggskajen. Bild: Kanozi Arkitekter

Klart: De ska bygga halvön på Masthuggskajen

Bygg/Arkitektur Älvstranden Utveckling har tecknat avtal med danska bygg- och anläggningskoncernen Aarsleff om att bygga den två hektar stora halvön på Masthuggskajen. Kontraktet är värt 1,3 miljarder och byggstart är beräknad till sommaren 2022.

– Halvön är ett konkret sätt att förverkliga Vision Älvstaden och ge göteborgarna tillgång till vatten mitt i centrala stan. Vi är mycket stolta över att få vara med och göra det möjligt, säger Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling.



Kontraktet för att bygga halvön går till det danska bygg- och anläggningskoncernen Aarsleff, ett bolag med lång erfarenhet av att bygga i marin miljö. Halvön ska byggas i vattnet vid förlängningen av Rosenlundskanalen, norr om Järntorget. Ytan som ska anläggas är på två hektar, vilket motsvarar ungefär halva Hedens storlek.

– Vi är mycket glada och stolta över att ha blivit utvalda som entreprenörer. Arbetet på vatten och de speciella grundförhållandena på plats kräver både specialutrustning och erfaren personal och här kan vi utnyttja vår mångåriga erfarenhet av grundläggningsarbeten och hamnbyggen i Sverige, säger Ole Steen Christensen, projektchef Per Aarsleff A/S.



För upphandlingen har så kallad prekvalificering tillämpats. Av de företag som ansökte om att få lämna in anbud var tre kvalificerade att gå vidare. Av dessa lämnade Aarsleff in det anbud som nu tilldelats kontraktet som skrevs under på tisdag 3 maj.

– Det är högt tryck på anläggningsmarknaden nu och det är flera större projekt som har svårt att få in anbud över huvud taget. Att vi får in anbud som möter våra högt ställda krav är ett tecken på vilken prestige det ligger i att vara med och bygga ut Masthuggskajen, säger Lena Andersson.



Själva grundläggningen av halvön beräknas komma i gång efter sommaren 2022, men redan i vår kommer bygget att märkas på plats.

– Snart kommer Aarsleff att etablera sig på Masthuggskajen och om allt går som planerat ska grundläggningen av halvön vara klar hösten 2025, säger Anders Ydreskog, projektchef för halvön på Älvstranden Utveckling.



De första byggnaderna på halvön beräknas vara klara för inflyttning 2027.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

